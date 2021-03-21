Львам и Водолеям не стоит упускать шанс сблизиться с понравившимся человеком: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит быть осторожнее с высказываниями, если они хотят отыскать свое счастье. Неосторожные слова могут очень сильно ранить близких людей.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют не ждать у моря погоды, а стать увереннее и брать судьбу в свои руки, чтобы не упустить возможность познакомиться с интересным человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

В первой половине недели Близнецам стоить обратить внимание на решении рабочих вопросов. В конце недели уже можно посвятить время налаживанию связи с семьей, а одиноким - поиску второй половине.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Удача в любви будет сопутствовать только внимательным и заботливым представителям знака. Семейным Ракам стоит больше внимания уделять своим партнерам, ведь им как никогда нужна их поддержка.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Астрологи советуют Львам не терять времени. На этой неделе звезды будут на вашей стороне, поэтому не упустите шанс сблизиться с понравившимся человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девам стоит быть осторожнее и сдержаннее. Есть риск столкнутся с недоброжелателями. Помните, что счастье любит тишину.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам нужно проводить больше времени с семьей, чтобы обрести гармонию с близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Нежелательно заострять внимание на досадных ошибках партнеров. На этой неделе все свои силы нужно направить на гармонизацию внутреннего состояния.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи рекомендуют Стрельцам внимательнее прислушиваться к интуиции. Внутренний голос поможет обойти стороной конфликты и сгладить ссоры.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам нужно следовать за зовом сердца. Свобода в суждениях и предпочтениях позитивно скажется на привлечение в свою жизнь интересных людей.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям нужно постараться заводить разговоры только с приятными им персонами. Это поможет избежать ненужных конфликтов.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам астрологи рекомендуют сосредоточиться на рабочих задачах. Вторая половина недели подходит для отношений и поиску любви.