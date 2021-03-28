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Спокойный период у Львов, а Стрельцам можно дать волю эмоциям: гороскоп на неделю

Спокойный период у Львов, а Стрельцам можно дать волю эмоциям: гороскоп на неделю
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Овен

Период для Овнов начнется с нежности – наверняка захочется сказать своей половинке все самые ласковые и нежные слова. Тем, кто находится в ссоре, стоит помириться и принять окончательное решение о дальнейшей судьбе отношений. Каким бы ни был исход, эмоции в этот период нужно тщательно контролировать, чтобы не наделать глупостей.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Телец

Как считает гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года, у Тельцов наступает период максимальной гармонии – все дела будет сопровождать успех. Можно смело начинать сотрудничество с новыми партнерами или вступать в отношения – каждое действие будет сопровождаться высокой перспективой. А вот от принятия кардинальных решений стоит отказаться – велика вероятность спугнуть свою удачу.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Близнецы

Организаторские способности Близнецов, обаяние и немного находчивости в этот период дадут свои плоды: в частности, можно ожидать повышение на работе или поощрение от руководства. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью близких. Можно записаться на плановое обследование или посетить врача, которого давно планировалось.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Рак

Как говорит гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года, Ракам в этот период очень важно заложить фундамент для последующих начинаний. Все возникающие идеи необходимо систематизировать и разложить по полочкам. После того, как будет разработан четкий план, можно смело приступать к реализации идей. Однако бизнес-партнеров нужно выбирать с предельной осторожностью.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Лев

Период для Львов обещает быть спокойным, как на личном фронте, так и по работе. Решения, принятые единолично, определенно станут верными и принесут финансовый доход. Чтобы поднять себе настроение, можно запланировать встречу с друзьями или исполнить давние желания. Заряд положительной энергией на год вперед обеспечен!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Дева

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года уверен - получить желаемое повышение или продвинуть новую идею в этот период у Дев, наверняка, получится, ведь звезды, как и фортуна, благосклонны. Особенно удачным он будет для тех, кто умеет и любит трудиться. Однако дорога к успеху очень часто бывает очень длинной и тернистой – это следует осознавать, начиная этот путь.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Весы

Романтика в этот период буквально витает в воздухе даже у Весов, кто не влюблен. Следует больше смотреть по сторонам, ведь не исключена случайная, но судьбоносная встреча, которая перерастет в настоящий роман. Стоит присмотреться и к давним знакомым. Возможно, хорошо знакомый сосед или одноклассник и есть тот самый суженый.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Скорпион

Согласно гороскопу на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года, новые покровители или партнеры окажут Скорпионам помощь в реализации намеченных планов и идей. Предприимчивость и деловая активность должны принести хорошие результаты. На выходных домашние хлопоты будут требовать решительных действий. С домочадцами в отношениях назревает серьезный конфликт, который разрешится в вашу сторону.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Стрелец 

В этот период Стрельцам можно дать эмоциям волю – поплакать, если нужно или поговорить по душам. Если имеется потребность в общении с психологом, стоит просто записаться на консультацию, не боясь общественного порицания. Возможен неожиданный визит руководства с проверкой. Если результаты его удовлетворят, не исключено и финансовое вознаграждение.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Козерог

Как считает гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года, Козерогам не стоит переживать – этот период буквально заряжен на успех практически во всех сферах человеческой жизни! Самое главное – с понедельника собраться с мыслями и не размениваться по мелочам. Лучше сделать одно дело, зато качественно. Поощрение при качественной работе не заставит себя ждать и принесет финансовые вливания.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Водолей

У Водолеев имеется заветное желание? Этот период его почти гарантированно исполнит! Все произойдет спонтанно: появятся спонсоры для подготовленного проекта, произойдет знакомство с вашей половинкой и т.д. Не стоит пренебрегать общением с новыми для себя людьми – в будущем они могут оказаться весьма полезными знакомствами.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года Рыбы

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года предупреждает Рыб - в этот период существует вероятность получить не слишком радостную весть, однако ее стоит принять стойко и без излишней нервозности. Можно взять небольшой отпуск или выходной для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и разработать план дальнейших действий. Любую, даже неприятную ситуацию, можно перевернуть в свою пользу.

Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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