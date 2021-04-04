Ракам не стоит пугаться одиночества, а Львам нужно разобраться в своих желаниях: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Избежать ссор и конфликтов с близким человеком поможет внутренняя гармония. Не отталкивайте потенциальных партнеров, иначе можете упустить свою любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам запрещено принижать свои достоинства. Не бойтесь показывать своим вторим половинкам лучшие стороны вашей личности - это поможет обрести счастье в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе желательно разнообразить свой досуг. Попытайтесь всю накопившуюся негативную энергию пустить на творчество, а не на конфликты с близкими людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам астрологи рекомендуют пока побыть наедине с собой. Определите ваши настоящие цели, а потом можете спокойно заняться налаживанием личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам следует хорошенько разобраться в себе и своих желаниях. Это поможет избежать большинство семейных конфликтов, а одиноким - избежать манипуляций со стороны окружающих.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам необходимо избегать абьюзеров и их негативного влияния. На этой неделе стоит побыть в одиночестве, чтобы разобраться в своих целях на ближайшее время.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам желательно не упускать возможности провести время со своими близкими. Вам как никогда нужны положительные эмоции. Одиноким представителям знака улыбнется удача.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи обещают одиноким Скорпионам благоприятный период для налаживания личной жизни. Семейным представителям этого знака необходимо наладить гармонию в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе важно работать над отношениями, чтобы обрести взаимность. Не забывайте проявлять больше внимания и чуткости.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе Козерогам стоит опираться на свои лучшие черты характера. Благоприятна неделя для семейных знаков, а одиноким Козерогам стоит устраивать романтические свидания.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям категорически запрещено заниматься самокопанием и поиском несуществующих недостатков. Только внимание и поддержка близких людей сможет преодолеть меланхолическое настроение.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам важно поставить перед собой конкретные задачи и решать их по мере поступления. На этой неделе будьте активны в поисках любви - есть большая вероятность встретить "того самого" человека.