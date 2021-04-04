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Воскресенье, 04.04.2021
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Тельцам можно потратиться на смену имиджа, а Ракам - обучение чему-то новому: бизнес-гороскоп на неделю

Тельцам можно потратиться на смену имиджа, а Ракам - обучение чему-то новому: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

"Под лежачий камень вода не течет" - вот о чем должны помнить на этой неделе Овны. Будете сидеть без дела - деньги к вам не придут. Можно задуматься о новой работе, бизнесе или овладении новыми навыками. Полезен будет шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Обновите свой имидж. Можно смело тратить деньги на новый гардероб, прическу. Также удачными приобретениями могут стать вещи, которые украсят интерьер вашего дома. Не смотрите на ценники, приобретайте то, что подарит вам приятные эмоции.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Удача будет на стороне Близнецом, а вот интуиция может подвести. Меньше думайте о прошлом и больше о перспективах. Уделите время текущим делам, решение которых может принести в будущем немалые дивиденды.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков будет возможность уладить финансовые вопросы, которые не давали вам покоя последние недели. Астрологи рекомендуют не отвергать помощь близких людей. Это прекрасное время для смены работы, овладения новыми полезными навыками.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Чтобы привлечь в свой кошелек как можно больше денег, Львам стоит разобраться с хламом, выкинуть старые вещи и преобразовать жилище. Вторую половину недели стоит посвятить шопингу и развлечениям, а также не забывайте уделить внимание своим близким.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам астрологи рекомендуют избавиться от навязчивых мыслей, не дающих покоя в последнее время. Иногда на горизонте будут появляться токсичные личности, поэтому стоит быть осторожнее. На этой неделе лучше сфокусироваться на работе, а крупные покупки перенести на более благоприятное время.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Вера в себя, собственные силы помогут Весам справиться со всеми неурядицами. Нужно только почаще говорить себе: "Я все смогу, я все сумею!". Ваша уверенность привлечет финансовый поток, который долго обходил вас стороной.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Насыщенная, но непростая неделя будет у Скорпионов. Забудьте о работе, которая не дает ничего взамен, а только истощает силы. Возможно стоит задуматься о смене деятельности или поиске более лучшего варианта. Но запомните: нельзя браться за все сразу. Последовательность будет вам помощником.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Удачное время для постановки новых целей. На этой неделе Стрельцов ожидает вдохновение, которое откроет перед ними новые интересные возможности. Денежный успех будет рядом, если не будете сдаваться каждый раз перед трудностями.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Успех ждет тех Козерогов, которые заняты в сферах торговли, недвижимости. Забудьте о страхах и лени, тормозящих вас на пути к достатку. Действуйте решительно и смело.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям астрологи советуют не быть слишком импульсивными и нервными. Не бойтесь экспериментировать и браться за что-то новое, неизведанное. На этой неделе вы сможете оптимизировать свою работу, избавившись от лишнего хлама на рабочем столе.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Самое главное сейчас для Рыб - заняться тем, что нравится. Повысить доходы смогут представители знака, которые любят свою работу и получают от нее удовольствие. Лень - ваш главный враг на этой неделе.

Гороскоп на месяц - прогноз на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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