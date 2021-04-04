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Скорпионам будет полезно совершить что-то безумное, а Весам - избавиться от негатива: гороскоп на неделю

Скорпионам будет полезно совершить что-то безумное, а Весам - избавиться от негатива: гороскоп на неделю
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Овен

Переменчивое настроение может сыграть с вами дурную шутку. Чтобы не метаться между неуверенностью и негативом стоит окружать себя позитивными людьми. Не нужно лишний раз доказывать свою правоту как родным, так и коллегам. Это может перерасти в затяжные ссоры.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Телец

Ваш девиз на этой неделе: "Оставаться самим собой". Не претворяйтесь другим человеком, потому что окружающие и так полюбят вас со всеми вашими достоинствами и недостатками. Благоприятное время для размышлений о будущем.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Близнецы

На этой неделе Близнецам будет полезно заняться экстремальными видами спорта. Не бойтесь рисковать, пора узнать что-то новое и воодушевляющее. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Рак

На этой неделе Раки будут часто уставать и ощущать недостаток энергии. Не лучшее время для перемен, побудьте пока в тихой гавани. Все второстепенные задачи старайтесь решать в последнюю очередь - важные дела должны быть в приоритете.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Лев

Успех ждет всех, кто жаждет перемен. Главное - не лезьте не в свои дела. Недоброжелатели только и ждут ошибки с вашей стороны, так что будьте повнимательнее со своим окружением.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Дева

Девам нельзя слушать окружающих. Особенно опасными станут непрошеные советы. На этой неделе лучше довериться своему опыту и интуиции. Астрологи рекомендуют Девам на выходных заняться изучением чего-то нового, обретением полезных навыков.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Весы

Весам стоит сдерживаться в конфликтных ситуациях. Не давайте волю негативным эмоциям и не "награждайте" ими близкое окружение. Для расслабления и гармонии представителям знака стоит вовремя отдыхать и не перетруждаться.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Скорпион

Удачное время для свершения важных поступков. Попросите повышение, смените работу если она вам ненавистна, признайтесь в любви, совершите что-то безумное. Полученный опыт даст вам пищу для размышлений и поможет перейти на новый уровень.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Стрелец 

Все будет следовать закону "больше делаешь - больше получаешь". На этой неделе Стрельцам придется работать усерднее, чем обычно, но оно того стоит. Также перспективное время для романтических свиданий. Даже если вы семейный человек, не будет лишним порадовать свою вторую половинку чем-то неординарным.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Козерог

Козерогам стоит на этой неделе присмотреться к людям, которые их вдохновляют. Берите пример с лучших и соревнуйтесь с ними. Только так вы сможете научиться чему-то новому. Также не стоит забывать о скромности в делах сердечных. Есть большая вероятность найти свое счастье.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Водолей

Склонность к самоанализу и самокритичность могут проявится на этой неделе, но вот перед сном все же нужно будет постараться избавиться от ненужных мыслей. Прочтите книгу, посмотрите любимый сериал или проведите это время со своим партнеров - только так вы сможете настроиться на позитив и провести эти дни более продуктивно. 

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года Рыбы

У Рыб возникнет ощущение, будто они живут без цели, без своего предназначения. Представителям этого знака стоит поменьше общаться с консервативными людьми, которые ничего полезного не привнесут в их жизнь. Вы можете изменить свое мнение о себе и поставить перед собой новые цели, которые будут вас вдохновлять.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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