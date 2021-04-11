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Воскресенье, 11.04.2021
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Стрельцам нужно проявить больше чуткости, а Скорпионам - забыть про эгоизм: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам нужно проявить больше чуткости, а Скорпионам - забыть про эгоизм: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Чтобы притянуть удачу на свою сторону, Овнам на этой неделе нужно привести свои чувства и душевное состояние к гармонии. Это убережет от необдуманных высказываний и поступков.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам важно будет позаботиться о близких людях. Умение внимательно слушать и откликаться на просьбы поможет достичь хороших отношений с окружающими.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Астрологи советуют Близнецам быть холоднокровнее и не бросаться в новые отношения с головой. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Только вторая половина недели прекрасно подойдет для романтики. Энергетика звезд в это время будет в диссонансе, поэтому постарайтесь исключить ссоры, чтобы окончательно не испортить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Чтобы не тратить силы на выяснения отношений с родными, Львам нужно будет очистить свое сознание и освободиться от стереотипов.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам для обретения счастья в личной жизни нужно постараться закончить отношения с токсичными людьми, которые в последнее время истощали их жизненную энергию.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весы будут более тонко чувствовать людей. Это поможет им избежать многих неурядиц и конфликтов как на работе, так и в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

По мнению астрологов, эта неделя станет для Скорпионов удачной для налаживания отношений со старыми друзьями. Главное - перестать быть эгоистичными и думать только о своих потребностях.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам будет важно перестать общаться с негативными людьми, которые ничего полезного не приносят в их жизнь. Астрологи советуют семейным парам на этой неделе проявить больше чуткости и понимания.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам крайне важно избегать на этой неделе ссор, особенно с близкими людьми. Удачное время для новых знакомства - есть шанс встретить своего человека.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеи должны посвятить свое время решению насущных проблем. Чтобы привлечь в свою жизнь нового человека, нужно избавиться от груза прошлого, который только тянул вниз. Запомните - любовь приходит, когда меньше всего ее ожидаешь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы перестанут занижать свою самооценку и будут более открыты в общении. Время для романтических встреч и семейных приключений.

Гороскоп на месяц - прогноз на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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