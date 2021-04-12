Ракам стоит заняться своим здоровьем, а Львам можно отдохнуть: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Овен

Постарайтесь во имя своих личных интересов не забрасывать работу. Наоборот, на этой неделе стоит особое внимание обратить на ваш карьерный рост. Чтобы добиться успеха, вам нужно проанализировать ситуацию и держать под контролем свои эмоции. Постарайтесь не впутываться в авантюрные истории и не влезать в кредиты.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Телец

На этой неделе нежелательно играть в прятки со своим избранником, вы все равно проиграете. Тайное станет явным. Признание ваших заслуг деловыми партнерами и друзьями окажется для вас приятным сюрпризом. Вы сможете взглянуть на многие вещи по-новому и увидеть то, что раньше не замечали.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Близнецы

Фортуна будет благосклонно вам улыбаться. И это коснется, в первую очередь, личной жизни. К тому же, появится шанс добиться успеха в деловой и финансовой сферах. Постарайтесь не откладывать важные дела и решения, беритесь за них сразу. Это прямой путь к цели.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Рак

Посвятите эту неделю анализу состояния своего здоровья. Прислушайтесь к себе. В начале недели используйте встречу с руководством в своих целях, изложите свои замечательные планы и идеи, вашу инициативу обязательно поддержат. В выходные отдохните от суеты и забот, почувствуйте вкус жизни.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Лев

Для вас наступает интересная неделя, когда можно активно отдохнуть и с удовольствием поработать. Энергия бьет ключом, поэтому вам многое будет удаваться. Попытайтесь поменьше говорить и больше слушать. Если вам не удастся отвертеться от участия в споре, старайтесь сохранять нейтральную позицию.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Дева

На прочное и длительное сотрудничество ни в работе, ни в личной жизни сейчас не рассчитывайте, все мимолетно и достаточно иллюзорно. Могут запутаться и отношения с родней. Проявляйте гибкость и старайтесь быть оптимистичнее, а не ныть, что все плохо.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Весы

Эта неделя обещает принести эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и успех. Велика вероятность появления рядом новых знакомых, близких вам по духу. В выходные направьте свою энергию на решение домашних дел и внутрисемейных неурядиц. До конца недели не забудьте оплатить накопившиеся коммунальные счета.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Скорпион

Ваша энергия и собранность позволят творить чудеса. Везение по мелочам станет причиной оптимистического настроения, что также весьма способствует работоспособности. В ближайшие дни вам стоит уделить чуть больше внимания своему горлу. Оно сейчас уязвимо.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Стрелец

На этой неделе особенно ярко проявится ваша целеустремленность. Вам легко будет реализовать свои творческие замыслы, как в индивидуальной, так и в коллективной работе. В выходные вы получите истинное удовлетворение от общения с друзьями.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Козерог

Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь от новых возможностей. Ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными, вы добьетесь одобрения со стороны начальства. На этой неделе вам следует особо позаботиться о здоровье сердца и сосудов.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Водолей

Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, предельно насыщенная разнообразными событиями. Чем активнее, подвижнее и гибче вы окажетесь, тем больше сумеете добиться. Друзья и близкие окажутся неплохими советчиками. Звезды рекомендуют вам уменьшить в рационе количество слишком жирной пищи и алкоголя.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года Рыбы

Результаты работы смогут нынче вас порадовать и принести моральное и материальное удовлетворение. Однако постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и не спорить с начальством.На этой неделе особенно важно прислушиваться к голосу своей интуиции, к сигналам, которые подает вам ваш организм.