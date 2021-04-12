Рыбам стоит быть внимательнее в бумажных делах, а Овнам лучше не влезать в кредиты: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В понедельник вероятны новые денежные поступления, которыми необходимо мудро распорядиться, а не спустить на развлечения. Постарайтесь не впутываться в авантюрные истории и не влезать в кредиты. В пятницу возможны интересные деловые предложения.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Во вторник возможны незначительные денежные поступления из нового источника, а вот отрабатывать их придется по полной программе. В целом, неделя обещает быть стабильной, если вы будете придерживаться здравомыслия и не совершать спонтанных покупок и импульсивных поступков.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Фортуна будет благосклонно вам улыбаться, невзначай обронив купюры большого достоинства. Вы и сами хорошо заработаете, так еще и любимый человек просто мечтает завалить вас дорогими подарками и превратить вашу жизнь в сказку. Что ж, позвольте ему это.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В понедельник и вторник некие ограничения в средствах могут вас огорчить, но не переживайте, к среде эта ситуация кардинально поменяется. Ждите большую премию или новую престижную работу. В выходные стоит пройтись по магазинам.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В понедельник не стоит заключать договора и брать кредиты, вы можете не заметить неких важных нюансов. Среда - удачный день для коммерческой деятельности или обстоятельных переговоров. В пятницу есть вероятность влипнуть в неприятности - будьте вдвойне осмотрительны.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Основное внимание может быть приковано к финансовой сфере, от вашего профессионального мастерства будет зависеть ваше настроение и возможности в ближайшем будущем. В четверг на вас, похоже, попытаются взвалить дополнительную работу или чужие обязанности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В понедельник крайне нежелательно давать деньги в долг. Во все дни, кроме вторника, можно без опасений решать различные вопросы финансово-экономического характера, а вот во вторник есть риск серьезно просчитаться. До конца недели не забудьте оплатить накопившиеся коммунальные счета.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Вероятны позитивные изменения в работе и значительное улучшение финансового положения. Вас ждут выгодные проекты и по-настоящему большая прибыль. Так что у вас будет возможность купить подарки близким людям, они по достоинству оценят ваш порыв.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Финансовое положение у вас сейчас настолько благополучно, что можно даже вложить средства в дело, например в туристический бизнес, или просто отправиться отдохнуть к морю.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Понедельник и вторник благоприятны для начала нового проекта. А вот завершать дела пока не стоит, обязательно обнаружатся недоделки и просчеты. Проверьте всё еще раз. Желательно не обольщаться и не соглашаться на заманчивые предложения и легкие деньги, возможен обман и или разочарование.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Ответственность и активность могут сослужить вам хорошую службу в карьерном росте. На этой неделе важно не упустить возможность продвинуться по служебной лестнице. Однако новую ступень нужно не только получить, но и удержать. Обязанностей у вас точно прибавится.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В понедельник и вторник будьте внимательны в финансовых и бумажных делах, возрастает риск обманов, неточностей и ошибок. Не связывайтесь в пятницу с чужими деньгами, особенно с крупными суммами. Дорогие покупки лучше отложить, сравнив цены в разных магазинах и в интернете.