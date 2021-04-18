Козерогам не помешает чуткость, а Водолеям нужно довериться интуиции: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе Овны смогут наладить взаимопонимание в семье, а одинокие представители знака имеют шанс познакомиться с потенциальным партнером и начать романтические отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоить прислушиваться к интуиции. Так вы сможете обрести гармонию в семье, а чтобы не упустить судьбоносную встречу - звезды помогут вам оказаться в нужном месте и в нужное время.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе не стоит бояться брать от жизни все. Одиноким сердцам нужно проявить немного смелости.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам стоит избавиться от скуки и не превращать эту неделю в безрадостные будни. Новые знакомства помогут обрести то, чего не хватает: счастье, радость и позитив.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львы смогут обрести счастье в личной жизни. Не стесняйтесь пылких признаний в своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам астрологи советуют избавиться от блоков сознания, чтобы начать жить полноценной жизнью. Попробуйте поверить в свои силы и измениться внутренне.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Запомните: счастье любит тишину. Семейное благополучие или новые отношения не должны получать широкой огласки, чтобы недоброжелатели не смогли навредить вам.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи рекомендуют Скорпионам попробовать достичь равновесия. Только так вы сможете избежать многих конфликтов в семье и не оттолкнуть потенциальных партнеров.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе любовная сфера для Стрельцов окажется самой главной. Не стоит стесняться своих чувств. Удача улыбнется и семейным, и одиноким представителям знака.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе нужно быть более чуткими и деликатными, чтобы обрести гармонию в любви. Постарайтесь обезопасить себя от конфликтных ситуаций.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе представится возможность разрешить проблемы, которые мешали выстраивать гармоничные отношения. Им астрологи советую довериться интуиции и стать лучшей версией самих себя.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбам стоит избавиться от плохих мыслей и думать только в позитивном ключе.