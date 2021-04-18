Водолеи станут более удачливыми, а Тельцам нужно избегать лени: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Это очень удачная неделя для открытия нового бизнеса, поисков новой работы. Овнам не стоит жалеть деньги на свой внешний вид, а вот про спонтанный шопинг придется забыть.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Деньги пойдут в руки к трудолюбивым Близнецам. Астрологи советую избегать апатии, лени и неуверенности, и тогда деньги начнут приумножаться.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В первый день недели не стоит совершать дорогие покупки, вести важные переговоры. Благоприятные дни стоит ожидать во второй половине недели. Если Близнецы хотят увеличить доходы, им нужно вести себя тактичнее с клиентами и партнерами по бизнесу.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам придется взять ситуацию в свои руки. Деньги любят активных людей, поэтому если вы сидите без работы, необходимо будет начать действовать и рассмотреть больше вариантов. Пойдет на пользу просмотр мотивирующего фильма или чтение вдохновляющей книги.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам больше всего в финансовом плане будет везти представителям профессий, предполагающих командировки. Всем, кто работает из дома, стоит почаще выходить на свежий воздух и больше двигаться.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В период с 19 по 25 апреля Весам можно смело заниматься самоанализом. Придется тщательнее анализировать прошлые ошибки и проводить над ними работу, только не впадайте в крайности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Это идеальная неделя для фрилансеров, а также тем, кто находится в творческих поисках. Ближайшие дни подходят для отпуска, смены обстановки. У каждого действия представителей этого знака должна быть целесообразность и обоснованность.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы станут магнитом для успеха и денег. На этой неделе может возникнуть легкая апатия и желание заняться чем-нибудь другим, сменить работу или даже сферу деятельности. На такие мысли обращать внимание не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Общение с оптимистичными людьми поможет Стрельцам свести отрицательные эмоции к минимуму. Чем позитивнее будут представители этого знака, тем больше денег смогут заработать.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов возможен творческий и финансовый застой. Решить проблему уже в начале недели поможет смена обстановки. Чтобы денежные потери свелись к минимуму, нужно думать только о хорошем, но немножко самокритики лишней не будет.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На новой неделе Водолеи станут более удачливыми, продуктивными. Их разум сможет настроиться на правильную волну. Коллеги и партнеры помогут представителям этого знака стать успешнее.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В обыденных делах Рыбам стоит продвигаться вперед при помощи логики и мудрости. Перестаньте осторожничать и тогда у вас появится шанс стать значительно богаче. Возможно, пришло время попробовать себя в чем-то новом.