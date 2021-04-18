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Воскресенье, 18.04.2021
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Весам не стоит давать пустых обещаний, а Скорпионам нужно быть осторожнее с аферистами: гороскоп на неделю

Весам не стоит давать пустых обещаний, а Скорпионам нужно быть осторожнее с аферистами: гороскоп на неделю
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Овен

Овнам можно смело ходить на свидания, флиртовать, знакомиться социальных сетях и в реальной жизни. Это будет неделя возможностей, но инициативность будет полезной не только в любовной сфере.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Телец

Тельцам необходимо будет прислушаться к своей интуиции. Самыми трудными днями недели для представителей данного знака окажутся 19 и 25 число, но неурядицы довольно быстро себя исчерпают. В целом неделя будет очень продуктивной.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Близнецы

Близнецы в период с 19 по 25 апреля будут одними из самых удачливых людей. Все, что нужно представителям данного Знака сейчас - это терпение и сила воли. Нужно брать от жизни все и ставить перед собой большие цели.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Рак

Звезды и планеты улучшат память Раков, дав им возможность стать более продуктивными в интеллектуальной деятельности. В свободное время можно обратить внимание на свои желания - побаловать себя вкусной едой или шопингом.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Лев

Осторожность Львов лишней точно не будет. Люди будут более отзывчивыми и добрыми по отношению к этому представителю знака, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, но не забывайте, что люди будут ждать добра в ответ.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Дева

У Дев начинается время, когда можно проводить серьезную работу над собой. Можно попробовать найти новое хобби, отправиться в путешествие, да и просто начать бегать по утрам.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Весы

Астрологи настоятельно не рекомендуют Весам давать пустые обещания близким и коллегам. В любви астрологи рекомендую представителю знака проявить смекалку и немного инициативы.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Скорпион

Скорпионам пришло время проанализировать свою жизнь, не превращая самоанализ в самокопание. Также лучше не носить с собой крупные суммы 19 числа - возможны встречи с мошенниками.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Стрелец 

На этой неделе Стрельцам нужно раскрыть свой любовный потенциал. Семейным представителям знака важно проявлять как можно больше внимания своему партнеру, а тем, кто в поиске второй половинки, стоит быть более открытым.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Козерог

Астрологи советуют Козерогам искать компромиссы. В делах наступает идеальный период для творческой активности и продвижения новых идей, только не переоценивайте свои возможности.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Водолей

Водолеи смогут почувствовать легкость, свободу, приближение чего-то очень хорошего от того, что на этой неделе они смогут закрыть множество кармических долгов перед Вселенной. Одиноким Водолеям улыбнется большая удача.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года Рыбы

Рыбам не стоит воспринимать все слишком близко к сердцу. Это идеальное время для поездок, смены обстановки, начала ремонта, главное - поверить в свои силы и не отступать.

Гороскоп на месяц - прогноз на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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