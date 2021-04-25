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Стрельцам стоит уделить больше внимания любимым, а Рыбам можно отправляться в романтическое путешествие: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам стоит уделить больше внимания любимым, а Рыбам можно отправляться в романтическое путешествие: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Отношения в вашей паре или в семье пойдут на лад. Постарайтесь предоставить тем, кто от вас зависит, больше свободы. Попытки контролировать близких, и особенно любимого человека, все равно успеха иметь не будут.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Не исключено, что на этой неделе к вам придет новое сильное чувство. Не пропустите его! Забудьте на время о ваших амбициях и критериях оценки потенциального партнера на пригодность, если хотите обрести настоящее счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Любое общение и знакомство пойдут на пользу и в удовольствие. Любовный водоворот может захлестнуть вас с необычайной силой, и вырваться из него вам будет практически невозможно. Впрочем, и не надо, ведь это путь к счастью.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Единственной проблемой в вашей личной жизни на этой неделе грозит стать ревность. Во вторник вы можете услышать о себе весьма искаженную и неприятную информацию. Однако ничто и никто не должно заставить вас перестать ценить и уважать себя.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Любимый человек, сколь бы хорош он ни был, вряд ли сможет удовлетворить все ваши желания на этой неделе. Посмотрите на себя со стороны, не слишком ли вы многого требуете от него? И что даете взамен?

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе главное для вас – держать ноги в тепле и уюте. Ваша обувь должна быть удобной, качественной – и надежно защищать вас от влаги и холода. Возможно, даже придется потратиться на что-то более качественное, чем имеющаяся обувь.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Можете ли вы быть уверены в человеке, который сейчас рядом с вами? Если полной уверенности нет, пусть даже он вам очень нравится, воздержитесь от решительных шагов. Увы, не исключено, что вас обманывают.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Цените своего любимого человека. Звезды говорят, что только он может дать вам счастье и гармонию. Уступайте ему, исполняйте его просьбы и желания. Это нужно не только ему, но и вам.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Эту неделю спокойной не назовешь. Во вторник возможна интересная встреча, однако берегитесь - чувство грозит стать роковой страстью. В субботу проявите побольше доверия и внимания любимому человеку, поговорите по душам.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Ваши действия на любовном фронте, если приложить к ним должные усилия, увенчаются успехом. Будьте активнее. Постарайтесь не капризничать и не придираться к партнеру по мелочам.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Вам повезет в личной жизни, вы будете избалованы вниманием со стороны противоположного пола. Впрочем, будучи поглощены делами, вы можете не заметить своей сильно возросшей популярности. Отвлекитесь от забот, сходите на свидание.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Самое время реализовать свою мечту о романтической поездке вдвоем. Или в одиночестве, так как на этой неделе встреча с новым человеком может зажечь в вашей душе страсть. Главное - не сидите на одном месте.

Гороскоп на месяц - прогноз на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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