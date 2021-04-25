Козерогам не нужно поддаваться эмоциям, а Ракам стоит уделить время семьи: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Овен

Эта неделя обещает подарить успех в делах, хорошие возможности и отличное самочувствие. В понедельник вас могут порадовать интересные новости, в этот день вы будете общаться с окружающими больше, чем обычно. Во вторник будет нелишне продемонстрировать уверенность в собственных силах, вы легко завоюете авторитет лидера, с вашим мнением будут считаться. В четверг постарайтесь не отвлекаться на мелкие, второстепенные задачи.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Телец

Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой недели, брать их на вооружение пока не следует. Вспомните об обещании, данном некоторое время назад, пришло время его выполнять. Если кто-то из вашего окружения отдалился от вас, отнеситесь к этому философски, просто ваши жизненные дороги разошлись. Постарайтесь быть пунктуальным и не опаздывать, чтобы избежать глупых недоразумений. В выходные вам, похоже, грозит временное отшельничество, но оно позитивно скажется на вашем настроении.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Близнецы

Благоприятное время для воплощения в жизнь даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и вам помогут. Кажется, ваши самые заветные мечты исполняются сами собой. Ваш любимый человек окружит вас заботой и вниманием, не будет скупиться на нежные признания и дорогие подарки. Будьте внимательны и предупредительны к окружающим, не забывайте о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте их советами. В финансовой сфере вас также ждет успех.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Рак

В начале недели лучше не взваливать на себя лишнюю нагрузку на работе. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Могут возникнуть некие обстоятельства, которые будут сковывать вас и заставлять контролировать свои действия и поступки. В среду вас могут порадовать благоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу вы выйдете победителем из любого спора. В этот день вы обретете нового друга. Выходные отдохните вместе с семьей.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Лев

В первую половину недели вам придется добросовестно потрудиться, выполняя поставленные вами же перед собой задачи. В понедельник появятся хорошие перспективы, которые изменят ваши планы и позволят добиться благосклонности начальства. Вторник будет довольно напряженным и сложным днем. Выходные посвятите отдыху и накоплению сил. Друзья порадуют вас хорошими новостями.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Дева

На этой неделе у вас появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с коллегами. Пришло время для карьерного роста. Полное взаимопонимание будет царить у вас в отношениях с близкими людьми. Среда окажется не самым лучшим днем для тех, кто будет находиться в дальней поездке или командировке. Выходные проведите за городом.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Весы

На этой неделе создайте себе прочный и надежный фундамент для позитивных изменений в жизни. Погружение в работу должно быть комфортным и не грозить вам душевными потрясениями. Если что-то не удается так же хорошо, как обычно, не переживайте, скоро вы сможете отдохнуть. К пятнице закончатся трудности и переживания, а вы сможете насладиться обществом друзей. Суббота - отличный день для посещения театра.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Скорпион

Вы поймете, как важна в вашей жизни любовь. Она вас вдохновляет и открывает новые возможности. Так что цените любимого человека и прислушивайтесь к его советам, они окажутся весьма полезными. Вместе вы способны горы свернуть. Помните, что для плодотворной работы также нужен надежный тыл. В делах вас ждет успех и солидная прибыль.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Стрелец

На этой неделе будьте готовы проявить проницательность и аналитические способности. Вам придется работать, не покладая рук, зато вы быстро увидите результат. Во вторник не стоит делиться своими идеями и замыслами, если не хотите, чтобы кто-то реализовал их без вашего ведома и участия. В среду может последовать одновременно несколько предложений, будет искушение взяться за все сразу. Одним из значимых событий станет нечто, связанное с вашей семьей.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Козерог

Не поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе грозит затмить разум и навредить делам. Спокойствие и рассудительность - вот слагаемые вашей удачи. Будьте тактичнее, не стоит ни командовать близкими, ни выяснять отношений с кем бы то ни было. Лучше самому прислушаться к совету того, кто старше и опытнее вас. Сконцентрируйтесь на самом важном, не отвлекайтесь по мелочам. К концу недели возрастет физическая активность.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Водолей

Эта неделя будет отличаться повышенной профессиональной активностью. Не исключено, что она круто изменит вашу жизнь. Для вас продолжается благоприятная полоса, вы сможете насладиться плодами своей деятельности. Однако важно не суетиться, вы и так все успеете. Будьте осторожны, высказывая критические замечания в адрес коллег. В среду лучше не экспериментировать, если вы хотите избежать неприятных сюрпризов. Конец недели может порадовать неожиданными впечатлениями и поездками.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года Рыбы

Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю. Многие пункты в расписании лучше пересмотреть. Не исключено, что вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст опыт терпения и отказа от личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели, а уже в пятницу вы можете получить приятное известие и в выходные отлично отдохнете.