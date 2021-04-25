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Ракам лучше не тратить деньги без надобности, а Скорпионов ждет солидная прибыль: бизнес-гороскоп на неделю

Ракам лучше не тратить деньги без надобности, а Скорпионов ждет солидная прибыль: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 22:48 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Рассчитываете только на себя, а не на спонсоров. Во вторник не желательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. Вам трудно будет удержаться в рамках разумного. В пятницу будут удачными покупки.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В понедельник удачно пройдут деловые встречи и подписание договоров и контрактов. В четверг начальство может требовать слишком много. В пятницу вас обещает порадовать новая информация. В конце недели возможны денежные поступления.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В понедельник и вторник вы можете рассчитывать на поступление значительных сумм денег. Среда - удачна для решения вопросов, связанных с кредитами страховками и займами. Во второй половине недели у вас появится весьма прибыльный проект.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Соглашения, оформленные во вторник и в среду, будут прочными и удачными. Финансовая ситуация вполне благоприятна, однако пока не рекомендуется планировать крупные приобретения. Сейчас лучше копить, а не тратить.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Не забывайте оплачивать счета и проценты по кредитам. Не исключены финансовые затруднения. Так что придется много работать и включить режим экономии.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Следует избегать иллюзий и слишком заманчивых предложений. В понедельник может поступить важная информация, которая будет способствовать улучшению вашего материального положения. В среду вас порадуют коллеги. Суббота - удачный день для похода по магазинам.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Материальное положение вполне стабильно. Золотых гор на горизонте, конечно, нет, но в конце недели вероятны новые финансовые поступления. Благоприятно вложение денег в развитие собственных творческих навыков.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Вы можете закружиться в вихре ярких событий, прибыльных проектов и интересных встреч. В деловой сфере у вас всё складывается замечательно. Можете ожидать солидную прибыль.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Будьте осторожны. Кажущаяся выгода может быть обманчивой, и результат финансового предприятия не оправдает затраченных усилий. В четверг вероятны новые денежные поступления.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В понедельник удачно пройдут совещания и переговоры. В среду постарайтесь избегать риска, связанного с чужими деньгами, возможны растраты не по вашей вине. В конце недели могут появиться новые спонсоры и покровители. В выходные будут удачны покупки и приобретения.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вас могут слегка разочаровать финансовые дела. Звезды говорят, что сейчас необходимо умерить свой аппетит и порадоваться достигнутому. Постарайтесь проявить гибкость и здравый смысл с коллегами и начальством, излишнее упрямство может только повредить.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

В начале недели желательно разобраться с накопившимися бумажными делами, вам давно пора написать отчет. Среда благоприятна для мелких приобретений, желательно из разряда необходимых. Вероятны денежные поступления во второй половине недели.

Гороскоп на месяц - прогноз на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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