Козерогам лучше не рисковать, а Львам можно брать на себя более сложные обязанности: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Овен

Расположение планет в течение этой недели говорит о том, что у вас могут возникать некоторые сложности в общении. Сейчас стоит избегать сплетней, интриг. У вас будет много работы, поэтому не стоит удивляться тому, что личная жизнь на время отойдет на второй план. На эту неделю звезды также не рекомендуют вам планировать небольшие поездки. А вот решать финансовые вопросы в течение этой недели вы сможете куда более успешно.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Телец

В течение этой недели вы станете несколько более активными, чем обычно, сможете раскрыть в себе новые способности и таланты. Этот период окажется благоприятным и для того, чтобы поделиться собственными идеями с единомышленниками, вступить в какую-либо группу или клуб по интересам. Это хорошее время для творческой деятельности, особенно групповой. Старайтесь не вмешиваться в чужие дела: результатом вашей чрезмерной активности будут усталость и разочарование.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Близнецы

Старайтесь не идти на поводу у эмоций, будьте благоразумны и сдержанны в любой ситуации. В особенно ответственных случаях лучше не действовать на свой страх и риск. Это будет удачный период для того, чтобы провести больше времени в одиночестве, восстановить свои силы, продумать будущие шаги.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Рак

Эта неделя у типичных Раков окажется благоприятной для построения планов на будущее. Сейчас вы можете оказаться полны различных идей, узнаете много новой информации. Это отличная неделя для общения, у вас также обязательно появятся новые возможности для обретения друзей и единомышленников.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Лев

Благоприятный период для решения финансовых проблем и закрепления на достигнутых позициях. Это время может оказаться благоприятным и в вашей работе: сейчас вы вполне способны получить повышение или взять на себя более сложные обязанности. Львам не придется жаловаться на недостаток вдохновения и интересных идей. Вечера следует проводить дома, в кругу близких людей.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Дева

Неделя будет благоприятной и для проведения собственных исследований и экспериментов. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность, отказаться от участия в сомнительных проектах, а служебное рвение привлекать умеренно, чтобы не привлекать к своей деятельности внимание недоброжелателей и опасных конкурентов. Избегайте тяжелой физической работы: возможны травмы или обострения хронических заболеваний в результате перегрузок.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Весы

Не исключено, что вам придётся принимать и некоторые судьбоносные решения, которые могут тем или иным способом изменить вашу жизнь. Очень важно сейчас все обдумать, взвесить все за и против. В личной жизни чрезмерная активность нежелательна. Постарайтесь не суетиться и не впадайте в панику, если окажется, что круг вашего общения стремительно сужается.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Скорпион

В течение этой недели вы сможете успешно развивать свои личные и деловые отношения, но, правда, лишь в том случае, если нацелены на серьёзные и длительные отношения личного характера или продолжительное деловое партнёрство. Будьте внимательны к своему организму - есть вероятность обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Стрелец

Если вы планировали начать здоровый образ жизни или попробовать новую диету, то сейчас для этого довольно удачное время. Этот период может оказаться весьма успешным и в вашей работе. Благоприятна неделя для реализации давних творческих идей. Многие важные решения придется принимать быстро – полагайтесь на интуицию, но и доводы логики не оставляйте без внимания.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Козерог

Эта неделя станет прекрасным периодом для различных видов творчества. Сейчас вы сможете наслаждаться жизнью, ваше настроение чаще будет приподнятым и оптимистичным. Эта неделя заключает в себе неплохие возможности для творческой самореализации. Откажитесь от деятельности, связанной с риском, избегайте перенапряжения. Звезды предупреждают об опасности для здоровья и советуют заняться спортом.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Водолей

В течение этой недели вы сможет создать в своём доме и своей семье комфорт, причём необязательно на материальном уровне. Комфорт в психологическом плане сейчас может оказаться более ценным и необходимым для вас. Есть вероятность серьезных конфликтов на работе, однако вам вовремя удастся заручиться поддержкой начальства или высокопоставленных особ и выйти победителем из необъявленной войны.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года Рыбы

У типичных Рыб эта неделя станет неплохим периодом для всевозможного общения. У вас сейчас усилится тяга к новой информации, любым новостям. Неделя подходит для восстановления отношений с прежними партнерами, причем касается это и профессиональной, и личной сферы. Если вы склонны пренебрегать правилами здорового образа жизни, то возможны ухудшение самочувствия, легкая депрессия.