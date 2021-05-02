Овнам можно позволить себе незапланированные покупки, а Скорпионам - приберечь деньги: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Позвольте себе немного незапланированных покупок и постарайтесь побаловать себя – даже то, что вам показалось лишним, может принести пользу в будущем. Остерегайтесь жадности и позвольте себе то, что вам действительно понравилось.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Вы сумеете справиться с любыми финансовыми трудностями, если пересмотрите свои расходы, доходы и планируемые приобретения. Постарайтесь немного придержать деньги – вещь, которую вы планируете приобрести, может стоить дороже, чем вы думаете.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Позвольте себе немного отдохнуть и расслабиться и не прогадаете. На этот раз многие Близнецы сумеют заработать больше, чем планировали изначально, так что используйте свои идеи и не прогадаете. Не стоит брать ипотеку или занимать много денег без особой необходимости, иначе вы очень многое потеряете.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Не спешите с покупками, особенно если они активно рекламируются – ваше внимание на этой неделе окажется более рассеянным, чем обычно. Не верьте красивым обещаниям, но позвольте себе то, что вам действительно понравилось и приглянулось. Крупные покупки, сделки или денежные операции перенесите на конец недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Не ждите у моря погоды – постарайтесь помогать окружающим и не экономить на мелких удовольствиях, чтобы немного снять стресс. Не планируйте крупные покупки без особой необходимости – вероятны неожиданные траты, которые заставят вас лишний раз раскрыть кошелек.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Многие Девы получат возможность больше зарабатывать, но постарайтесь не выбирать сомнительные варианты – это окажется себе дороже. Лучше пересмотрите свои возможности и не спешите.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Проявите внимательность к деталям и постарайтесь продумать свои покупки или новые способы заработка. Не отказывайтесь от крупных покупок на этой неделе – именно они принесут вам не только пользу, но и радость, положительные впечатления и эмоции.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Приберегите деньги – в первой половине недели у вас могут появиться совершенно незапланированные расходы, которые могут помешать достичь желаемого. Лучше продумайте свои покупки и планы на будущее и не торопитесь.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Займитесь собой – на этот раз вам лучше потратить деньги на себя, а не на общее дело, дом, быт и многое другое. Не ограничивайте себя в том, что давно хотели приобрести. Крупные покупки принесут вам пользу в том случае, если вы будете искренни сами с собой и постараетесь справиться со всеми неприятностями самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Благоприятная неделя для нового заработка – на этот раз вы сумеете прекрасно заработать и чувствовать себя на своей волне. Не бойтесь купить лишнее – любые траты принесут пользу, если вы умеете экономить и точно знаете, чего хотите.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Не занимайте много денег и рассчитывайте на свои силы – любые займы и кредиты негативно повлияют на ваше настроение и могут в будущем сильно ударить по карману. В конце недели удачными будут подарки для близких людей, так что воспользуйтесь случаем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Некоторые Рыбы могут столкнуться с неожиданностями, трудностями в получении и оформлении переводов, платежей. Вы все преодолеете, если проявите чуть больше экономии и осмотрительности, чем обычно.