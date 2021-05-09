Ракам нужно стремиться к новым знаниям, а Девам - сосредоточиться на текущих делах: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Одной уверенности Овнам на этой неделе будет маловато. Это связано с упадком планеты Венеры. Представителям этого знака придется поступиться принципами ради финансовой выгоды или новой работы. В середине мая не стоит идти на принцип.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Ночные светила и планеты будут испытывать вас на прочность. Тельцам стоит обращать внимание на знаки, которые будут предупреждать о скорой выгоде. Также астрологи советуют заниматься теми делами, которые требуют срочного завершения. Лень и прокрастинация опасны как никогда.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Важно помнить об основных ворах жизненной энергии - с ними на этой неделе нужно бороться. Полезно будет менять обстановку, принимать на вооружение новые принципы. Можно смело менять валюту, брать и давать деньги в долг.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам нужно избавиться от вредных привычек. Юпитер поможет встать на верный путь. На этой неделе жизни многих людей изменятся к лучшему. Раков это затронет в финансовой сфере. Катализатором денежного успеха будет стремление к новым знаниям.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов на этой неделе не будет хватать энергии на решение всех проблем. К счастью, это можно исправить при помощи сильных аффирмаций, мантр. Также полезным станет банальный отдых.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам не стоит сейчас размышлять о финансовых перспективах. Необходимо сфокусироваться на текущих делах. Для сохранения удачи стоит пользоваться своими талисманами. Наибольшую прибыль среди Дев смогут получить те, кто занят в транспортной сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе повезет владельцам малого бизнеса. Весам стоит проявить все свои лидерские качества. Если их нет, придется их выработать. Привлечь больше удачи этим людям поможет наблюдательность.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам полезно будет пересмотреть свое отношение к работе и деньгам. Изменения в мышлении могут быть очень важными. В начале недели нужно сделать ревизию.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

В сфере финансов слова и мысли могут формировать события практически моментально. От них зависит настрой и удача. Поэтому жалобы и негатив могут сделать Стрельцов более уязвимыми, притянув проблемы. Думайте о хорошем.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Стоит сделать ставку на свой личный опыт. Это должно спасти Козерогов от денежных убытков. Астрологи рекомендуют Козерогам думать своей головой.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям стоит перестать произносить слова, которые мешают разбогатеть. Обратить позитивные изменения себе на пользу Водолеям поможет банальная вера в себя. Сейчас лучше не давать никому взаймы и не оформлять кредитов.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбам можно совершать дорогостоящие покупки, менять работу, открывать новый бизнес и искать новые источники дохода. Избегайте людей, которые захотят поделиться с вами своими сомнениями, страхами. Это отрицательно скажется на финансовой удаче Рыб.