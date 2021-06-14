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Понедельник, 14.06.2021
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Львам не стоит вступать в конфликты, а Скорпионам - распылять время на бессмысленные дела: гороскоп на неделю

Львам не стоит вступать в конфликты, а Скорпионам - распылять время на бессмысленные дела: гороскоп на неделю
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Овен

Овнам необходимо сделать перестановку мебели. Это поможет избавиться от негатива и наладить гармонию. Также в начале недели можно сделать уборку, навести порядок. Большой успех ожидает Овнов в амурной сфере.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Телец

Астрологи настоятельно рекомендуют Тельцам заняться самообразованием. Их ждет много нового и интересного. Также эксперты рекомендуют представителям данного знака зодиака больше двигаться, заниматься спортом. Вселенная на их стороне.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Близнецы

Эта неделя станет временем расцвета сил. Большие успехи у Близнецов в любви, в работе, бизнесе и финансовой сфере. Особый успех ожидает тех, кто занят в творческой сфере. Такие Близнецы получат вдохновение и мотивацию.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Рак

Ночные светила дадут Ракам на этой неделе все необходимое для успеха на любом фронте: силу воли, выносливость, оптимизм. На работе представители данного знака могут столкнуться с мощной оппозицией. Не исключено, что Раков начнут разрывать внутренние противоречия.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Лев

Наступает время любви и поисков второй половинки. Стоит научиться отличать друзей от хитрых завистников. В целом астрологи рекомендуют быть учтивыми с окружающими. Это поможет не вступать в конфликты.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Дева

Ночные светила и планеты подарят Девам мощную харизму, которую можно использовать в деловой и любовной сфере. Астрологи советуют не оставаться в стороне, если у кого-то из близких возникнут неурядицы. Помощь окружающим подарит Девам много позитивных эмоций.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Весы

Эта неделя прекрасно подходит для получения знаний, смены работы, открытия нового бизнеса. Не стоит формировать в себе пустые амбиции. Нужно самим делать первый шаг без страха и сомнений.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Скорпион

Мощная энергия, порожденная Марсом, будет нуждаться в стабилизации. Не стоит распылять время на бессмысленные дела. У Скорпионов есть важные незаконченные миссии, которые требуют внимания.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Стрелец 

Стрельцам астрологи рекомендуют заняться здоровьем и энергетикой. У них есть все шансы сделать свою жизнь лучше. Можно смело начинать новые дела. Результат не заставит себя ждать. Главное - не торопиться, а принимать решения взвешенно и осторожно. Также Стрельцам можно смело строить планы на будущее. Это идеальное время для активности во всех сферах.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Козерог

У Козерогов начинается очень благоприятное время для поиска второй половинки, перевода отношений на новый уровень. Перед таким ответственным шагом лучше хорошенько подумать.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Водолей

Сейчас положение планет и звезд для Водолеев очень благоприятное. Это значит, что многие дела обретут успех. Халатность может очень дорого стоить представителям этого знака зодиака. Астрологи советуют здраво оценивать свои возможности.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года Рыбы

Кризисные ситуации могут возникнуть и в любовной сфере. Поэтому лучше не развивать скандалы. Астрологи рекомендуют не ставить близким людям ультиматумов и не заставлять их чувствовать вину.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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