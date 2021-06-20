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Тельцов может посетить ревность, а Ракам стоит начать знакомиться в соцсетях: любовный гороскоп на неделю

Тельцов может посетить ревность, а Ракам стоит начать знакомиться в соцсетях: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе ночные светила на их стороне, но настроение могут подпортить финансовые и рабочие проблемы. Чтобы любовная сфера процветала, нужны физические и эмоциональные силы.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов может посетить такое неприятное чувство, как ревность. Одиноким представителям этого знака зодиака удастся существенно продвинуться в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Это прекрасное время для свиданий и романтики. Медитация или другая духовная практика поможет набраться сил для любовных приключений, флирта, знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам лучше перенести знакомства в социальные сети. Если захочется что-то поменять в отношениях, нужно это делать сейчас, без промедления.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Лучше всего совместимы Львы в конце июня будут с Близнецами, Девами, Стрельцами и Рыбами. С ними жизнь заиграет новыми красками.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам можно смело рваться в бой. Астрологи обещают благоприятное время для романтики и флирта. Главное - заняться своей внешностью, преобразив ее. Сомнения сейчас точно лишние.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе стоит сменить обстановку, отправиться в одиночное путешествие. О романтике лучше на время забыть.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам как воздух нужна будет любовная удача. Ночные светила не в лучшем положении для романтики. Также сейчас лучше никому не рассказывать о своей личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам нужно научиться слышать самих себя. Их интуиция будет творить чудеса. Всех, кто находится в поисках, ждет в таком случае удача.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит беспокоиться не о работе или любви, а о здоровье. Козерогам понадобится терпение и дополнительная энергия в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Вредные привычки разрушают нашу энергетику. Для Водолеев настало время избавиться от них. Также это поможет преодолеть кризисные ситуации в существующих отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам стоит здраво оценивать свои возможности в любви, не торопя события. Любовь часто предполагает наличие терпения.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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