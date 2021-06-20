Тельцам не стоит заводить новых знакомств, а Львам лучше проявить осторожность: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Овен

Вы окажетесь в центре острых событий. В начале недели, пока обстановка еще будет спокойной, составьте планы на неделю, включающие в себя размеренную, спокойную жизни и рутинные занятия, и не отступайте от этих планов. Во второй половине недели вас потянет на приключения и импульсивные, неразумные поступки. Если сдержитесь — избежите проблем.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Телец

Новых знакомств заводить не стоит. Вместо этого стоит встретиться, позвонить, написать всем, кому обещали. В среду не напивайтесь с друзьями. В четверг дома что-то сломается. Остерегайтесь бытовых травм и ссор с домашними. В пятницу и на выходных, особенно в воскресенье, повышен риск крупной ссоры или неожиданного удара.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Близнецы

Вы будете контактны, подвижны и любознательны. Будете много и охотно говорить, в основном, о себе и о тех идеях, которые недавно обдумывали. Начнете легко связывать между собой разрозненные события. Проявите ловкость в дискуссиях и переговорах. Лучше всего направить интеллектуальные усилия и ораторские способности на практические цели.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Рак

Солнце в вашем знаке привлечет к вам всеобщее внимание и поставит в центр многих событий. Для вас самих же оно станет энергетическим «допингом» для того, чтобы заняться самосовершенствованием, развитием и внешностью, позаботиться о своих личных интересах и задуматься, кто вы, куда идете и чего хотите.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Лев

Вам на этой неделе лучше проявить осторожность. Месяц до дня рождения всегда приносит какие-то проблемы. А сейчас, к тому же, разгулялись неблагоприятные астрологические влияния. В среду для вас опасны жидкости — алкоголь, вода, бытовая химия. В четверг вы рискуете нарваться на жесткий отпор, когда проявите активность. В пятницу и на выходных, особенно в воскресенье, возрастает риск экстремальных событий, стресса, травмы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Дева

У вас неделя пройдет спокойно и даже продуктивно. На первом месте у вас будут стоять групповые дела и взаимоотношения с организациями и коллективами. Бодро, особенно по сравнению с прошлыми неделями, пойдут дела на работе. Вторая половина недели травмоопасна, особенно четверг и воскресенье.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Весы

Луна убывает, так что начинать какие-то принципиально новые деловые проекты не нужно. Больше пользы будет от доделывания уже начатых дел и анализа текущей ситуации. Во второй половине недели лучше отдыхать, а не работать: чем активней групповое мероприятие, тем больше риска, что оно пойдет не так.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Скорпион

События, которые происходят где-то далеко, и абстрактные вопросы этики и мироустройства будут интересовать вас больше, чем то, что происходит рядом. Может потянуть в дальние страны. Если вы уже подготовились к поездке — в добрый путь.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Стрелец

Так как Луна убывает, заводить новые связи и начинать новые сделки не нужно; будет больше пользы, если вы продолжите делать то, что уже начали, и разберетесь в уже существующих отношениях. Вторая половина недели будет сложной. Нельзя рисковать ни деньгами, ни собой. Избегайте азарта, сомнительных рискованных затей, экстрима.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Козерог

В понедельник вам нужно много свободы. Возьмите отгул, не договаривайтесь ни с кем о встречах. Вам нужно ощутить свободу от любых обязательств. Во вторник будет сложно держать под контролем деньги, а в среду вы вообще столкнетесь с обманом.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Водолей

Начинать принципиально новых дел не нужно — Луна убывает, а вот получить доход от того, что вы сделали раньше, вполне возможно. Во второй половине недели нежелательно заниматься всем, что имеет отношение к загранице: общаться с иностранцами, отправляться в поездку, обсуждать чужую культуру и традиции.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Рыбы

В понедельник вас потянет на одиночество. Во вторник и среду вы будете зациклены на себе и крайне чувствительны к тому, что о вас говорят, причем в среду вы можете напридумывать себе отношение окружающих. Будет не на высоте самочувствие. В пятницу и на выходных повышен риск внезапной травмы, раны, ожога. Держитесь подальше от того, что может вам навредить.