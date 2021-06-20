Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)

Тельцам не стоит заводить новых знакомств, а Львам лучше проявить осторожность: гороскоп на неделю

Тельцам не стоит заводить новых знакомств, а Львам лучше проявить осторожность: гороскоп на неделю
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Овен

Вы окажетесь в центре острых событий. В начале недели, пока обстановка еще будет спокойной, составьте планы на неделю, включающие в себя размеренную, спокойную жизни и рутинные занятия, и не отступайте от этих планов. Во второй половине недели вас потянет на приключения и импульсивные, неразумные поступки. Если сдержитесь — избежите проблем.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Телец

Новых знакомств заводить не стоит. Вместо этого стоит встретиться, позвонить, написать всем, кому обещали. В среду не напивайтесь с друзьями. В четверг дома что-то сломается. Остерегайтесь бытовых травм и ссор с домашними. В пятницу и на выходных, особенно в воскресенье, повышен риск крупной ссоры или неожиданного удара.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Близнецы

Вы будете контактны, подвижны и любознательны. Будете много и охотно говорить, в основном, о себе и о тех идеях, которые недавно обдумывали. Начнете легко связывать между собой разрозненные события. Проявите ловкость в дискуссиях и переговорах. Лучше всего направить интеллектуальные усилия и ораторские способности на практические цели.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Рак

Солнце в вашем знаке привлечет к вам всеобщее внимание и поставит в центр многих событий. Для вас самих же оно станет энергетическим «допингом» для того, чтобы заняться самосовершенствованием, развитием и внешностью, позаботиться о своих личных интересах и задуматься, кто вы, куда идете и чего хотите.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Лев

Вам на этой неделе лучше проявить осторожность. Месяц до дня рождения всегда приносит какие-то проблемы. А сейчас, к тому же, разгулялись неблагоприятные астрологические влияния. В среду для вас опасны жидкости — алкоголь, вода, бытовая химия. В четверг вы рискуете нарваться на жесткий отпор, когда проявите активность. В пятницу и на выходных, особенно в воскресенье, возрастает риск экстремальных событий, стресса, травмы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Дева

У вас неделя пройдет спокойно и даже продуктивно. На первом месте у вас будут стоять групповые дела и взаимоотношения с организациями и коллективами. Бодро, особенно по сравнению с прошлыми неделями, пойдут дела на работе. Вторая половина недели травмоопасна, особенно четверг и воскресенье.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Весы

Луна убывает, так что начинать какие-то принципиально новые деловые проекты не нужно. Больше пользы будет от доделывания уже начатых дел и анализа текущей ситуации. Во второй половине недели лучше отдыхать, а не работать: чем активней групповое мероприятие, тем больше риска, что оно пойдет не так.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Скорпион

События, которые происходят где-то далеко, и абстрактные вопросы этики и мироустройства будут интересовать вас больше, чем то, что происходит рядом. Может потянуть в дальние страны. Если вы уже подготовились к поездке — в добрый путь.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Стрелец 

Так как Луна убывает, заводить новые связи и начинать новые сделки не нужно; будет больше пользы, если вы продолжите делать то, что уже начали, и разберетесь в уже существующих отношениях. Вторая половина недели будет сложной. Нельзя рисковать ни деньгами, ни собой. Избегайте азарта, сомнительных рискованных затей, экстрима.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Козерог

В понедельник вам нужно много свободы. Возьмите отгул, не договаривайтесь ни с кем о встречах. Вам нужно ощутить свободу от любых обязательств. Во вторник будет сложно держать под контролем деньги, а в среду вы вообще столкнетесь с обманом. 

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Водолей

Начинать принципиально новых дел не нужно — Луна убывает, а вот получить доход от того, что вы сделали раньше, вполне возможно. Во второй половине недели нежелательно заниматься всем, что имеет отношение к загранице: общаться с иностранцами, отправляться в поездку, обсуждать чужую культуру и традиции.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года Рыбы

В понедельник вас потянет на одиночество. Во вторник и среду вы будете зациклены на себе и крайне чувствительны к тому, что о вас говорят, причем в среду вы можете напридумывать себе отношение окружающих. Будет не на высоте самочувствие. В пятницу и на выходных повышен риск внезапной травмы, раны, ожога. Держитесь подальше от того, что может вам навредить.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
02 "Будем откровенны": Разумков очертил сроки получения Украиной членства в НАТО
03 Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: "Чего греха таить" (фото, видео)
04 Пляжи непригодны для отдыха: в Крыму говорят о катастрофических последствиях наводнения (видео)
05 В Одессе парочка занималась сексом прямо на улице, но их прервали полицейские (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На кону деньги и безвиз с ЕС: чем чреваты для Украины задержки с назначением главы САП
На кону деньги и безвиз с ЕС: чем чреваты для Украины задержки с назначением главы САП
На улице воды достаточно: Ялта уже третий день без водоснабжения
На улице воды достаточно: Ялта уже третий день без водоснабжения
Первые теплые ночи: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю
Первые теплые ночи: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю
&quot;Столько всего связано у меня с папой&quot;: украинские звезды показали своих отцов на фото
"Столько всего связано у меня с папой": украинские звезды показали своих отцов на фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь