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Стрельцам стоит разобраться с долгами и своим бюджетом, а Овнам можно заняться ипотекой или кредитом: бизнес-гороскоп на неделю

Стрельцам стоит разобраться с долгами и своим бюджетом, а Овнам можно заняться ипотекой или кредитом: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

В понедельник и вторник вам будет везти в тех финансовых делах, которые имеют отношение к дому и семье. Кроме того, будут хорошо развиваться вопросы кредитов, страховки, выплат. Учитывая оба эти момента, в начале недели можно заняться ипотекой, кредитом на ремонт, страховыми выплатами.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У вас настанет поворотный момент в финансовых делах. То, что затормозилось, сдвинется с места. То, чем вы занялись совсем недавно, покажет себя: будет дело успешным или нет. Обнаружится ошибка в недавно полученных финансовых документах. Придут задержавшиеся известия или денежный перевод.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Вы будете ясно видеть свою финансовую ситуацию, возможности заработать и помехи, которые не дают этого сделать. В понедельник-вторник деньги или что-то из вещей придет без особых усилий, как подарок, благотворительность или везение. Но в среду-четверг можно их же и лишиться. Эти дни и в целом неудачны для денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В начале недели у вас будет отличное чутье на деньги. Доверяйте себе. Но боритесь с ленью: отдых может оказаться для вас важней заработка. В воскресенье начнется благоприятный для денег месяц. Денег будет хватать на нужное и еще сверху.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В начале недели правильное использование чужих ресурсов и разумное инвестирование принесут вам доход. Слушайте не логику, а интуицию. Именно она подскажет, где как поступить. Удачно сложится обращение в банк за кредитом.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

В начале недели принесут доход командные проекты и контакты с общественными организациями. Сдвинутся с места замершие в последнее время дела. В пятницу и субботу ничего важного звезды не приготовили. В воскресенье не перестарайтесь с благотворительностью.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Самым удачным у вас будет начало недели, поэтому все важные дела стоит запланировать на понедельник и вторник. То, чем вы займетесь, принесет доход. Будут удачными покупки. Возможна премия за деловой успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У вас начнут раскручиваться дела, касающиеся чужих и общих денег. Начнет приходить информация и документы, которые вы никак не могли получить. Если в июне вы подписывали какие-то финансовые бумаги, станет ясно, все ли там в порядке, или нужно пересмотреть договоренности. Начнут продвигаться "застрявшие" договора и выплаты.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Неделя удачна для того, чтобы разобраться с долгами, инвестициями, семейным общим бюджетом, наследством и т. п. Если вести себя импульсивно, будут убытки. В пятницу нужно избавляться от старых вещей, чтоб они не захламляли идущие к вам финансовые потоки.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Вы будете экономить и контролировать свои расходы. При этом траты не исключены, но только на что-то остро необходимое. В разговорах о деньгах, при попытках взять кредит, договориться о совместной покупке или тратах не будет согласия, зато вероятны ссоры.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Неделя будет прекрасна! В понедельник и вторник вам будет сопутствовать мистическая удача в деньгах. В среду и четверг вы увидите, как вы богаты. Придут честно заслуженные вами деньги, о которых вы не знали. Вы получите подарок, премию, награду, приз, или увидите истинную ценность того, что имеете.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

В начале недели у вас будет отменное чутье на деньги. Но, с другой стороны, тратить на то, чтобы порадовать себя, или на благотворительность вам будет приятнее, чем решать скучные практические вопросы и богатеть. С воскресенья начнется удачное время для подработок.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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