Овнам важно говорить только приятные слова, а Тельцам поднимет настроение флирт: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе даже малейшая грубость может привести к появлению проблем в любовной сфере. Астрологи рекомендуют говорить окружающим только приятные слова.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов начинается идеальное время для поисков второй половинки. Общение и флирт существенно поднимут Тельцам настроение.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы будут еще более обаятельными и привлекательными, чем обычно. Астрологи рекомендуют им не рассказывать никому о своих планах в любви и в делах.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Любовь - это самоотдача. На этой неделе сила действия равна силе противодействия. Так будет работать закон притяжения. В отношениях действуют идентичные правила. Любовь требует правильного подхода.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе представителям данного знака зодиака можно направить свои силы на поиски любви или на укрепление уже существующих отношений. Ночные светила и планеты помогут сгладить внутренние переживания.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Это время распускания слухов, лжи и притворства. Ваша вторая половинка может разочаровать вас на этой неделе, но это не должно быть поводом для расставания.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам стоит опасаться энергетических вампиров. Им нужно искать любовь среди тех, кто честен и открыт, а также способен сделать их жизнь более яркой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Благоприятное время для примирения с близкими и второй половинкой. Можно смело просить прощения за свои проступки, либо прощать своих любимых.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Неделя для Стрельцов в любовных делах будет довольно благоприятной. Ночные светила и планеты помогут разорвать с прошлым партнером энергетическую связь.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе нужно все время пребывать в хорошем расположении духа. Главное - не унывать и помнить, что сила рождается внутри нас.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи на этой неделе станут более восприимчивы к критике любимого человека. Чтобы не поддаться деструктивным мыслям, важно поверить в себя и свои силы.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Удача в любовной сфере на стороне Рыб. На этой неделе Вселенная поможет Рыбам узнать нечто очень важное о себе и о тех, кого они любят.