Скачать
Воскресенье, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
Главные события недели: инцидент с британским эсминцем у Крыма, обыски у тещи Медведчука, санкции против окружения Лукашенко
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
"Реальность выглядит иначе": в Германии ответили Зеленскому насчет вступления Украины в ЕС и НАТО
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Тарифы на тепло и горячую воду значительно вырастут: озвучен прогноз по ценам
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев
Калькулятор продолжительности жизни от Минздрава озадачил украинцев

Овнам важно говорить только приятные слова, а Тельцам поднимет настроение флирт: любовный гороскоп на неделю

Овнам важно говорить только приятные слова, а Тельцам поднимет настроение флирт: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе даже малейшая грубость может привести к появлению проблем в любовной сфере. Астрологи рекомендуют говорить окружающим только приятные слова.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов начинается идеальное время для поисков второй половинки. Общение и флирт существенно поднимут Тельцам настроение.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецы будут еще более обаятельными и привлекательными, чем обычно. Астрологи рекомендуют им не рассказывать никому о своих планах в любви и в делах.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Любовь - это самоотдача. На этой неделе сила действия равна силе противодействия. Так будет работать закон притяжения. В отношениях действуют идентичные правила. Любовь требует правильного подхода.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе представителям данного знака зодиака можно направить свои силы на поиски любви или на укрепление уже существующих отношений. Ночные светила и планеты помогут сгладить внутренние переживания.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Это время распускания слухов, лжи и притворства. Ваша вторая половинка может разочаровать вас на этой неделе, но это не должно быть поводом для расставания.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам стоит опасаться энергетических вампиров. Им нужно искать любовь среди тех, кто честен и открыт, а также способен сделать их жизнь более яркой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Благоприятное время для примирения с близкими и второй половинкой. Можно смело просить прощения за свои проступки, либо прощать своих любимых.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Неделя для Стрельцов в любовных делах будет довольно благоприятной. Ночные светила и планеты помогут разорвать с прошлым партнером энергетическую связь.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе нужно все время пребывать в хорошем расположении духа. Главное - не унывать и помнить, что сила рождается внутри нас.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеи на этой неделе станут более восприимчивы к критике любимого человека. Чтобы не поддаться деструктивным мыслям, важно поверить в себя и свои силы.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Удача в любовной сфере на стороне Рыб. На этой неделе Вселенная поможет Рыбам узнать нечто очень важное о себе и о тех, кого они любят.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 266

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем молодежи! Красивые открытки и поздравления с праздником
02 В России мужчина вышел из запоя, избил жену и отрезал себе пенис, а потом стоял с ним на улице (фото и видео)
03 Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)
04 Секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма попали в сеть: что из них выяснилось
05 Град размером с перепелиные яйца пробивал стекла автомобилей в Киевской области (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма
Это вам не Ялта: появились фото и видео потопа в отдаленных от моря районах Крыма
Итоги дня 27 июня: слив данных о проходе эсминца Defender у Крыма, Киркорова убрали из &quot;черного списка&quot;
Итоги дня 27 июня: слив данных о проходе эсминца Defender у Крыма, Киркорова убрали из "черного списка"
Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток
Порошенко похвастался подаренным ему топором и стал героем фотожаб и шуток
СБУ объяснилась за исключение Киркорова из &quot;черного списка&quot;
СБУ объяснилась за исключение Киркорова из "черного списка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь