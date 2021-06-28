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Понедельник, 28.06.2021
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Рыбам не стоит опираться на интуицию, а Львам нужно соблюдать порядок на рабочем месте: бизнес-гороскоп на неделю

Рыбам не стоит опираться на интуицию, а Львам нужно соблюдать порядок на рабочем месте: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 07:08 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. На этой неделе Овны смогут сохранить большие суммы и больше заработать. Главное сейчас - бороться со своей порывистостью, присущей всем представителям данного знака зодиака.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Это благоприятное время, которое станет подспорьем к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице или к развитию бизнеса. Астрологи советуют заняться благотворительностью. На этой неделе можно потратиться на вещи, которые необходимы вашим родным.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит быть более открытыми к коллегам, партнерам по бизнесу и клиентам. На этой неделе не надейтесь на случайности и удачу. Выходные лучше провести дома с семьей.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам смело можно тратить деньги на развлечения. Можно отправиться в путешествие, посетить незнакомое место, побаловать себя вкусной едой. Полезными в работе будут советы близких.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

28, 29 июня и 2 июля могут произойти случайные траты, вынужденные расходы. Астрологи рекомендуют смотреть в оба и не унывать, если что-то пойдет не так. Порядок дома и на рабочем месте поможет принимать мудрые решения.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Настало время преобразиться внутренне. На этой неделе можно стоит научиться чему-то полезному, разработать интересные новые идеи. Чтобы не попасть впросак, Девам придется защищаться от врагов и недоброжелателям. Мстить в ответ не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Перед Весами откроется множество новых дверей. Для этих представителей данного знака актуальной будет поговорка: "Хочешь жить - умей вертеться". Деньги не любят войн и склок. Они тянутся за уравновешенными и позитивными людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Этим людям предстоит решать много дел на работе и в бизнесе. Можно ступить на новый путь: найти новую работу, попробовать себя в чем-то другом. Во второй половине недели можно потратиться на развлечения, шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам сейчас можно осуществлять свои давние мечты. Можно купить что-то очень полезное. Главное, чтобы не образовалась дыра в бюджете. Чтобы заработать больше денег, не стоит ради этого идти на хитрости.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Деньги любят, когда ими распоряжаются мудро. Повысить жизненную энергетику поможет арт-терапия, своевременный отдых. Чтобы больше зарабатывать, нужно научиться расставаться с ненужными вещами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Эта неделя для Водолеев универсальна. Они могут заниматься финансовыми делами и работой, и одновременно занявшись чем-то по дому, взяв отпуск. Духовные практики помогут избавиться от негативных финансовых программ. Привлечь финансовую удачу Водолеям поможет одежда под цвет глаз. Это существенно повысит их продуктивность и укрепит биополе.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

В начале недели у Рыб могут начаться различные неурядицы на работе. Их настроение будет меняться почти каждый день. Деньги лучше пока не тратить попусту. До конца июня на интуицию опираться не стоит.

Гороскоп на месяц - прогноз на июнь 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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