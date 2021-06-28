Рыбам не стоит опираться на интуицию, а Львам нужно соблюдать порядок на рабочем месте: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. На этой неделе Овны смогут сохранить большие суммы и больше заработать. Главное сейчас - бороться со своей порывистостью, присущей всем представителям данного знака зодиака.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Это благоприятное время, которое станет подспорьем к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице или к развитию бизнеса. Астрологи советуют заняться благотворительностью. На этой неделе можно потратиться на вещи, которые необходимы вашим родным.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит быть более открытыми к коллегам, партнерам по бизнесу и клиентам. На этой неделе не надейтесь на случайности и удачу. Выходные лучше провести дома с семьей.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам смело можно тратить деньги на развлечения. Можно отправиться в путешествие, посетить незнакомое место, побаловать себя вкусной едой. Полезными в работе будут советы близких.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

28, 29 июня и 2 июля могут произойти случайные траты, вынужденные расходы. Астрологи рекомендуют смотреть в оба и не унывать, если что-то пойдет не так. Порядок дома и на рабочем месте поможет принимать мудрые решения.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Настало время преобразиться внутренне. На этой неделе можно стоит научиться чему-то полезному, разработать интересные новые идеи. Чтобы не попасть впросак, Девам придется защищаться от врагов и недоброжелателям. Мстить в ответ не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Перед Весами откроется множество новых дверей. Для этих представителей данного знака актуальной будет поговорка: "Хочешь жить - умей вертеться". Деньги не любят войн и склок. Они тянутся за уравновешенными и позитивными людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Этим людям предстоит решать много дел на работе и в бизнесе. Можно ступить на новый путь: найти новую работу, попробовать себя в чем-то другом. Во второй половине недели можно потратиться на развлечения, шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам сейчас можно осуществлять свои давние мечты. Можно купить что-то очень полезное. Главное, чтобы не образовалась дыра в бюджете. Чтобы заработать больше денег, не стоит ради этого идти на хитрости.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Деньги любят, когда ими распоряжаются мудро. Повысить жизненную энергетику поможет арт-терапия, своевременный отдых. Чтобы больше зарабатывать, нужно научиться расставаться с ненужными вещами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Эта неделя для Водолеев универсальна. Они могут заниматься финансовыми делами и работой, и одновременно занявшись чем-то по дому, взяв отпуск. Духовные практики помогут избавиться от негативных финансовых программ. Привлечь финансовую удачу Водолеям поможет одежда под цвет глаз. Это существенно повысит их продуктивность и укрепит биополе.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

В начале недели у Рыб могут начаться различные неурядицы на работе. Их настроение будет меняться почти каждый день. Деньги лучше пока не тратить попусту. До конца июня на интуицию опираться не стоит.