Львам стоит не боятся показывать свои чувства, а Девам - научиться разбирать в людях: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Любовная сфера на этой неделе будет крайне важной для Овнов. У представителей этого знака будет много противников в любовной сфере, поэтому астрологи советуют поменьше общаться с токсичными личностями.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Становление счастья - это процесс многоуровневый и непростой. Астрологи рекомендуют Тельцам действовать, но не делать из любви культ.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе у Близнецов будет шанс познакомиться со многими людьми. Это хорошая новость для тех, кто в данный момент находится в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

У Раков в период с 5 по 11 число ожидается много дел и забот, поэтому стоит правильно распределять время на работу и личную жизнь. Избавиться от усталости после трудного дня поможет медитация. Всем, кто сейчас в поисках, стоит воспользоваться соцсетями.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы на этой неделе должны следовать закону "люби - и будешь любим". Астрологи рекомендуют не бояться показывать свои чувства, быть открытым для других.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У Дев весьма перспективное время для поисков второй половинки или перевода уже существующих отношений на новый уровень. Всем, кто пока одинок, стоит научиться разбираться в людях. В этом помогут полезные советы родственников.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весам нужно действовать, причем решительно, а не ждать у моря погоды. Самое главное - не менять планы в последнюю секунду. Не стоит откладывать на потом уже запланированные свидания.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Для Скорпионов в любви все будет хорошо, только если представители данного знака будут в отличном настроении. Чтобы укрепить уже существующие отношения, необходимо почаще помогать любимому человеку, не превращая это в альтруизм.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Ночные светила на этой неделе помогут Стрельцам. Эти люди станут более продуктивными и обаятельными. У них появится реальный шанс на успех. Чтобы понравившийся человек влюбился, нужно заставить его смеяться. Это самый короткий путь к сердцу другого.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов наступает идеальное время для духовных практик. Вселенная услышит то, о чем Козероги у нее попросят. С 5 по 11 число полезно делать внеплановые подарки своим любимым.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Ночные светила и планеты на стороне Водолеев, поэтому сейчас им необходимо сконцентрироваться на поиске любви. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше дать немного свободы любимому человеку.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб будет сложным начало недели. 5 и 6 июля возможны ссоры с любимым человеком. Осторожными стоит быть тем представителям знака, чьи любимые были уличены в изменах. Возможно повторение горького опыта.