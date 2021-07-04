Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
Госпитализированных больше, чем новых заболевших: статистика по коронавирусу в Украине 4 июля
Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze

Львам стоит не боятся показывать свои чувства, а Девам - научиться разбирать в людях: любовный гороскоп на неделю

Львам стоит не боятся показывать свои чувства, а Девам - научиться разбирать в людях: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Любовная сфера на этой неделе будет крайне важной для Овнов. У представителей этого знака будет много противников в любовной сфере, поэтому астрологи советуют поменьше общаться с токсичными личностями.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Становление счастья - это процесс многоуровневый и непростой. Астрологи рекомендуют Тельцам действовать, но не делать из любви культ.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

На этой неделе у Близнецов будет шанс познакомиться со многими людьми. Это хорошая новость для тех, кто в данный момент находится в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

У Раков в период с 5 по 11 число ожидается много дел и забот, поэтому стоит правильно распределять время на работу и личную жизнь. Избавиться от усталости после трудного дня поможет медитация. Всем, кто сейчас в поисках, стоит воспользоваться соцсетями.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы на этой неделе должны следовать закону "люби - и будешь любим". Астрологи рекомендуют не бояться показывать свои чувства, быть открытым для других.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У Дев весьма перспективное время для поисков второй половинки или перевода уже существующих отношений на новый уровень. Всем, кто пока одинок, стоит научиться разбираться в людях. В этом помогут полезные советы родственников.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весам нужно действовать, причем решительно, а не ждать у моря погоды. Самое главное - не менять планы в последнюю секунду. Не стоит откладывать на потом уже запланированные свидания.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Для Скорпионов в любви все будет хорошо, только если представители данного знака будут в отличном настроении. Чтобы укрепить уже существующие отношения, необходимо почаще помогать любимому человеку, не превращая это в альтруизм.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Ночные светила на этой неделе помогут Стрельцам. Эти люди станут более продуктивными и обаятельными. У них появится реальный шанс на успех. Чтобы понравившийся человек влюбился, нужно заставить его смеяться. Это самый короткий путь к сердцу другого.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов наступает идеальное время для духовных практик. Вселенная услышит то, о чем Козероги у нее попросят. С 5 по 11 число полезно делать внеплановые подарки своим любимым.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Ночные светила и планеты на стороне Водолеев, поэтому сейчас им необходимо сконцентрироваться на поиске любви. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше дать немного свободы любимому человеку.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб будет сложным начало недели. 5 и 6 июля возможны ссоры с любимым человеком. Осторожными стоит быть тем представителям знака, чьи любимые были уличены в изменах. Возможно повторение горького опыта.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 233

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
04 Украина - Англия: Кейн открыл счет в матче (видео)
05 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
С патриотическим раскрасом, блестками и флагами: рекордное число украинцев вышло поддержать сборную в Киеве
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах: жуткие кадры с места ЧП
Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля
Дожди с грозами не оставят Украину: прогноз погоды на 4 июля
Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины
Назревало годами: раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь