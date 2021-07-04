Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Весам нужно перестать жить в мире иллюзий, а Козерогам желательно не переутомляться: бизнес-гороскоп на неделю

Весам нужно перестать жить в мире иллюзий, а Козерогам желательно не переутомляться: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Энергетика этих людей будет невероятно мощной и стремительной. Это период, когда не стоит бояться совместной работы. Овны с обостренным чувством долга станут самым успешными в финансовой сфере на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам важно внутренне настроиться на продуктивную неделю. Появится больше желающих помочь, пойти навстречу. Данным представителям знака стоит помнить, что один в поле не воин. Жадность нанесет серьезный вред репутации. С черствыми людьми никто не хочет работать.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов ожидается приток проблем и новых финансовых задач. Энергии и сил может не хватить на все сразу, но запомните, что выход есть всегда. Сохранится запал и настроение, а это самое главное. В трудные моменты астрологи рекомендуют выходить на конструктивный диалог.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ночные светила и планеты на их стороне, но удача не бесконечна, поэтому важно все равно оставаться собранными и готовыми ко всему. На этой неделе Ракам стоит почаще прислушиваться к сердцу, особенно тем представителям знака, которые находятся в поисках новой работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львам стоит остерегаться токсичных людей. Общение с ними будет подрывать энергетику этих представителей знака зодиака. Мечтания помогут в визуализации желаний и в привлечении финансового успеха. Наступает благоприятное время для финансовых перемен.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Эту неделю нужно начать с благодарности, расставления приоритетов и целей, пожелания счастья и удачи своим близким. Не стоит прыгать с места в карьер. В начале недели стоит заниматься привычными делами. Начиная со среды все начнет меняться к лучшему. Можно будет полностью включиться в работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Астрологи рекомендуют не принимать желаемое за действительность. Пора переставать жить в мире иллюзий. Это может привести Весов к серьезным финансовым потерям. Весам на этой неделе улыбнется удача в торговле, при совершении покупок.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Неделя очень удачная для тех Скорпионов, кто находится в поисках работы, хочет открыть новый бизнес или найти новое хобби. Представители этого знака зодиака обретут успех, потому что ночные светила на их стороне. Главное сейчас - не забывать про отдых.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Финансовые трудности могут ожидать тех, кто работает за рулем. Постарайтесь на этой неделе никуда не ездить, особенно в отпуск. Сейчас очень важно не сомневаться в себе и не падать духом. Шопинг также лучше пока отложить.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Важно действовать, чтобы не упустить возможность обогатиться. Козерогам на этой неделе нельзя ждать, пока наступит удобное время. Переутомление может привести к принятию неверных решений и потере финансов, поэтому не забывайте об отдыхе.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи отмечают, что ночные светила на этой неделе ослабят свое позитивное влияние на Водолеев. Можно отдохнуть от финансовых раздоров, занявшись саморазвитием. С коллегами и клиентами нужно проявить сдержанность. Это поможет не потерять доверие и продолжить плодотворное сотрудничество.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Жизнь этих людей повернет в новое финансовое русло. Для этого нужно перестать жаловаться на судьбу. Так это русло будет позитивным и благоприятным. В конце недели возможно случайное поступление средств. Возможно, Рыбам несказанно повезет в деньгах.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала &quot;беременное&quot; фото: &quot;Лучшее приключение в жизни&quot;
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь