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Понедельник, 05.07.2021
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Ракам нельзя ждать у моря погоды, а Львам - бросать новые начинания: гороскоп на неделю

Ракам нельзя ждать у моря погоды, а Львам - бросать новые начинания: гороскоп на неделю
Обновлено 07:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Овен

Овнам необходимо начать неделю с избавления от хлама. Так поднимется настроение и будет легче принимать решения. В трудных ситуациях на работе и в бизнесе стоит полагаться только на себя.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Телец

Первая половина недели будет благоприятной для поисков второй половинки, совместной работы и начала новых дел. В воскресенье стоит остаться дома, потому что многие знакомые начнут искать конфликты.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Близнецы

У Близнецов все будет замечательно. Ночные светила на их стороне, поэтому многие мечты представителей этих знаков зодиака станут явью. Ускорить этот процесс поможет сила мысли. Откроется второе дыхание, но лучше не злоупотреблять этим. Вторую половину недели лучше провести в компании самых родных людей.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Рак

Раки при желании смогут преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Только не забудьте настроить себя на успех. А вот ждать у моря погоды нежелательно. Ожидание убивает удачу, поэтому нужно действовать. Астрологи советуют быть предельно собранными и динамичными.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Лев

С 5 по 11 число нельзя бросать новые начинания. Необходимо двигаться вперед, к своей мечте. Уверенность в себе поможет преодолеть сомнения. Львы получат заряд оптимизма и удачи. Также ночные светила и планеты обострят их интуицию.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Дева

Девам можно смело заниматься чем-то новым и творческим. За новыми идеями стоит обратиться к книгам. Интуиции на этой неделе доверять не стоит, а вот собственный жизненный опыт пригодится. Также Девы могут смело посвящать себя домашним делам.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Весы

Астрологи рекомендуют Весам заниматься своими обязанностями, а не откладывать их на потом. Главное - быть позитивно настроенным и все удастся завершить к сроку. В приоритете на данный момент - сфера любви и семья.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Скорпион

Скорпионов постоянно будет что-то расстраивать на этой неделе, но стоит помнить, что терпению этих людей нет предела. Постарайтесь не проявлять равнодушие к себе и к окружающим, к работе. Если потребуется активизироваться, нужно сделать это незамедлительно.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Стрелец 

Любовь побеждает уныние и негатив. Общение с противоположным полом подарит уверенность в себе. Астрологи рекомендуют опасаться слухов. Недоброжелатели могут ввести Стрельцов в заблуждение своими словами. Желательно проверять каждое слово на достоверность. Так можно будет избежать фиаско.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Козерог

Ночные светила на стороне Козерогов, поэтому многие их проблемы решатся сами собой. Астрологи советуют этим людям не торопиться и не суетиться. Можно обновить гардероб, купить что-нибудь для преображения интерьера. Нельзя забывать и про домашние хлопоты - например, про уборку.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Водолей

Неделя для Водолеев будет весьма удачливой, однако из-за успехов могут активизироваться недоброжелатели. На выходных представителям этого знака понадобится тишина и покой. Работа работой, но нельзя забывать про отдых и релаксацию. Это очень важно для тех, кто не хочет перегореть.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года Рыбы

Рыбы - это люди с тонкой душевной организацией, поэтому любой негатив они переносят очень тяжело. На этой неделе ситуация изменится в лучшую сторону. Представители этих знаков станут более черствыми. Это даст им возможность легче переживать жизненные неурядицы.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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