Весам стоит избегать ссор и конфликтов, а Скорпионам стоит прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 6 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Овнов

В этот день вас ждёт напряжённая умственная работа, говорят звёзды. Постарайтесь сосредоточиться с самого утра. Долгая раскачка вам только навредит.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Тельцов

В этот день вас могут попросить об одолжении. Подумайте хорошенько, прежде чем соглашаться. Звёзды говорят, вы можете ошибиться в тактике, если поторопитесь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Близнецов

Попробуйте весь день делать только то, что вы действительно хотите. Звёзды говорят, 6 июля в вашей жизни может что-то измениться. И именно вы станете творцом своей судьбы.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Раков

Если вам покажется, что вы не справитесь с поставленной перед вами задачей, спросите мнения у более опытного коллеги на этот счет. Возможно, вы заблуждаетесь и недооцениваете себя.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Львов

6 июля вы можете столкнуться с повышенным вниманием к вашей персоне. Звёзды призывают вас спокойно делать своё дело. Если начнёте суетиться, можете все испортить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Дев

Ваших знаний в этот день может не хватить для чего-то важного. Попросите помощи у коллег. Даже словесной будет достаточно, говорят звёзды.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Весов

6 июля вам категорически запрещается вступать в ссоры и конфликты, особенно если они будут касаться не вас. Звёзды предупреждают, что вы можете серьезно подмочить репутацию.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Скорпионов

Не стремитесь в этот день понравиться всем и каждому. Действуйте так, как подсказывает вам интуиция - 6 июля она будет сильна как никогда.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Стрельцов

Ваш день будет так богат на события, что вы можете упустить нечто важное - просто из-за нехватки времени или внимания. Составьте с самого утра чек-лист и не забывайте просматривать его.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Козерогов

Звёзды говорят о возможном озарении 6 июля. Возможно, вы придумаете, как выйти из сложной жизненной ситуации. Не медлите - реализуйте идею сразу.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Водолеев

Вас ждёт какая-то любопытная новость, которая потребует от вас повышенного внимания. О чем идёт речь, звёзды не уточняют. Просто призывают быть начеку.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Рыб