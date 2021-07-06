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Вторник, 06.07.2021
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Весам стоит избегать ссор и конфликтов, а Скорпионам стоит прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 6 июля

Весам стоит избегать ссор и конфликтов, а Скорпионам стоит прислушаться к своей интуиции: гороскоп на 6 июля
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Овнов 

В этот день вас ждёт напряжённая умственная работа, говорят звёзды. Постарайтесь сосредоточиться с самого утра. Долгая раскачка вам только навредит.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Тельцов 

В этот день вас могут попросить об одолжении. Подумайте хорошенько, прежде чем соглашаться. Звёзды говорят, вы можете ошибиться в тактике, если поторопитесь. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Близнецов 

Попробуйте весь день делать только то, что вы действительно хотите. Звёзды говорят, 6 июля в вашей жизни может что-то измениться. И именно вы станете творцом своей судьбы. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Раков

Если вам покажется, что вы не справитесь с поставленной перед вами задачей, спросите мнения у более опытного коллеги на этот счет. Возможно, вы заблуждаетесь и недооцениваете себя. 

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Львов   

6 июля вы можете столкнуться с повышенным вниманием к вашей персоне. Звёзды призывают вас спокойно делать своё дело. Если начнёте суетиться, можете все испортить. 

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Дев  

Ваших знаний в этот день может не хватить для чего-то важного. Попросите помощи у коллег. Даже словесной будет достаточно, говорят звёзды. 

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Весов 

6 июля вам категорически запрещается вступать в ссоры и конфликты, особенно если они будут касаться не вас. Звёзды предупреждают, что вы можете серьезно подмочить репутацию. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Скорпионов 

Не стремитесь в этот день понравиться всем и каждому. Действуйте так, как подсказывает вам интуиция - 6 июля она будет сильна как никогда.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Стрельцов 

Ваш день будет так богат на события, что вы можете упустить нечто важное - просто из-за нехватки времени или внимания. Составьте с самого утра чек-лист и не забывайте просматривать его. 

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Козерогов

Звёзды говорят о возможном озарении 6 июля. Возможно, вы придумаете, как выйти из сложной жизненной ситуации. Не медлите - реализуйте идею сразу. 

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Водолеев

Вас ждёт какая-то любопытная новость, которая потребует от вас повышенного внимания. О чем идёт речь, звёзды не уточняют. Просто призывают быть начеку.  

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 6 июля 2021 для Рыб

Если вы в этот день решите схалтурить, последствия окажутся самыми катастрофическими. 6 июля делайте свою работу с удвоенным рвение, призывают звёзды.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 5.07. - 11.07.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 5.07.2021 - 11.07.2021

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астропрогноз.
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