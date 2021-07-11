У Весов будет хорошо развита эмпатия, а Скорпионам нужно быть разборчивее в связях: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Во вторник Овнам стоит избавиться от плохих воспоминаний. Это поможет им стать более оптимистичными и яркими. На этой неделе желательно не говорить любимым о тех вещах, которые могут их расстроить.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе первостепенную важность будет играть их настрой. Окружающие поймут, что рядом с представителями данного знака зодиака они получат заряд позитива. Это будет отличное время для поиска второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит уповать на закон притяжения. Возможны случайные встречи, которые изменят абсолютно все. Семейным Тельцам нужно посвятить больше времени своим любимым.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ночные светила и планеты на стороне Раков, поэтому люди этого знака смогут найти новую любовь или укрепить уже существующую. Самое лучшее время для романтики - выходные.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Первое, о чем стоит задуматься Львам, - избавление от деструктивных мыслей. Старайтесь совершать больше добрых дел и попросите прощение у тех, кого обидели. Вселенная будет щедра ко Львам.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У одиноких Дев ожидаются внезапные знакомства, поэтому нужно быть готовыми к флирту и романтическому общению. Астрологи рекомендуют людям этого знака быть собой.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весы на этой неделе станут лучше понимать окружающих, легче определять хороших и плохих личностей. Однако умение чувствовать чужое настроение может заставить переживать чужой негатив.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы будут баловнями судьбы. На этой неделе ночные светила помогут легче заводить новые знакомства, но стоит запомнить, что далеко не все люди подходят на роль идеального спутника.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам можно изменить свое отношение к любви. К счастью их приведет умение анализировать свои прошлые поступки. К проблемам Стрельцов могут привести любовные риски, поэтому этим людям стоит быть осторожнее.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе у Козерогов появится желание и возможность для романтики, знакомств, флирта. Важно не перегружать себя делами.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе люди с негативной энергетикой могут породить у Водолеев неуверенность в себе. Сложные любовные решения лучше принимать в одиночку.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи отмечают, что Рыбы на этой неделе станут одними из самых больших везунчиков в амурных делах. Представители данного знака зодиака смогут перевести отношения на новый уровень или найти свою вторую половинку.