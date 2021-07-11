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Воскресенье, 11.07.2021
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Скорпионов может покинуть финансовое везение, а у Стрельцов есть шанс получить повышение: бизнес-гороскоп на неделю

Скорпионов может покинуть финансовое везение, а у Стрельцов есть шанс получить повышение: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

У Овнов могут возникнуть проблемы с удачей. В целом неделя прекрасно подходит для усердного труда, но не для начинаний новых дел, проектов. Любая работа, связанная с продажами, пойдет в гору.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов на этой неделе увеличится энергетический денежный поток. Можно заниматься покупками, искать новую работу, открывать новый бизнес. Самое главное - не перекладывать ответственность на других людей. К проблемам стоит относиться философски.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе нужно опираться на интуицию. Ночные светила будут посылать различные знаки судьбы, по которым можно определить верность выбранного ранее пути. Деньги пойдут в руки к щедрым представителям этого знака.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В начале недели у Раков может все валиться из рук. Чтобы не усугублять ситуацию и не допускать появления проблем, важно оставаться спокойными. Если что-то не получается, не стоит бояться просить помощи. В этом нет ничего зазорного.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам лучше не начинать новых дел, связанных с деньгами. Нужно сфокусироваться на получении новых знаний. Важно стать умнее, мудрее, лучше.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам необходимо как можно скорее избавиться от пагубных привычек, которые вредят здоровью, чтобы не тратиться потом на его восстановление. Девам под силу изменить себя, ведь это волевые люди.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весы на этой неделе смогут лучше и больше продавать, эффективнее покупать и уговаривать. Внешность будет играть важную роль для тех, кто находится в поисках новой работы, а также постоянно посещает деловые встречи.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В первую половину недели Скорпионов может покинуть финансовое везение, а с четверга на людей этого знака может напасть ностальгия. Выходные лучше посвятить шопингу, смене обстановки.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы могут получить повышение и новые финансовые возможности в скором будущем. Кошелек этих людей может стать намного толще. Нужно направлять финансы на достижение новых целей. Можно вкладывать их в развитие бизнеса, в новые знания.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе, возможно, придется тратить много сил и энергии. Для сохранения удачи и продуктивности им стоит избегать встреч с клиентами. Если есть возможность, работайте удаленно. В ближайшие дни важно помнить, что всех денег не заработать.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе лениться попросту нельзя. Это чревато потерей финансов и появлением проблем. При необходимости лучше спросить совета у близких или у коллег. На выходных Водолеи могут повстречать старого друга или родственника, который принесет с собой хорошие новости, связанные с финансами.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Это очень удачная неделя для всех, кто в своей работе имеет дело с числами (бухгалтера, продавцы, преподаватели математики и другие). Во второй половине недели будет полезно будет обновить гардероб.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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