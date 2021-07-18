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Воскресенье, 18.07.2021
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В амурной сфере Стрельцов будет преследовать удача, а Козерогам не стоит торопиться с выбором: любовный гороскоп на неделю

В амурной сфере Стрельцов будет преследовать удача, а Козерогам не стоит торопиться с выбором: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

С Овнами на этой неделе постоянно будут хотеть знакомиться, они окажутся в центре внимания. Представители этого знака будут на гребне любовной волны.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам следует на этой неделе бороться с тревожностью. В хорошем настроении будет проще знакомиться и общаться в целом.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Одиноким Близнецам не стоит торопить события, лучше посвятить эту неделю духовным практикам, поиску себя. Семейным представителям знака стоит больше уделять времени родным людям.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Спокойствие и позитив дадут этим людям притягательность и сделают их общение в разы приятнее на свиданиях.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

В любовной сфере неделя обещает быть довольно насыщенной. В жизни одиноких Львов может появиться человек, связанный с ними кармой. Это будет тот, кто был послан судьбой.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У Дев на любовном фронте могут замаячить враги. Они будут и у тех, кто одинок, и у тех, кто находится в отношениях. На этой неделе астрологи советуют остерегаться токсичных личностей.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Общение с приятными людьми или уединение даст Весам возможность сохранить свое природное обаяние и оставить открытыми все любовные двери.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионов ожидает удача в любовной сфере, так что им не стоит сидеть без дела. Пригласите на свидание понравившегося человека или сделайте признание в любви. Не стоит упускать шанс стать более счастливым.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцов на этой неделе будет преследовать удача в любви. Всем, кто уже успел найти вторую половинку, астрологи советуют одарить близкого человека заботой.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Справиться с любовными неурядицами Козерогам поможет здравый смысл и логика. Главное - не торопиться с принятием решений и идти на компромиссы.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Флирт с противоположным полом поможет Водолеям на этой неделе поднять себе настроение. Всем, кто уже состоит в отношениях, полезно будет отправиться в отпуск со своей второй половинкой.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Если и знакомиться с кем-то Рыбам на этой неделе, то в интернете. При этом, не нужно торопиться и слишком быстро открывать свою душу первому встречному.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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