Водолеям нужно остерегаться манипуляторов, а Рыб будут встречать по одежке: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит помнить о том, что самым опасным днем из-за Полнолуния будет суббота. Если у Овнов есть нерешенные дела и задачи, то их можно решить в воскресенье. В будние дни астрологи советуют почаще обращаться за советом к друзьям.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе стоит сосредоточиться на будущем. Оптимизировать рабочий процесс поможет работа в команде. Не стоит отвлекаться на любовь, романтику и побочные дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов наступает идеальное время для самоанализа. Самый благоприятный день недели - 22 июля. Для повышения доходов астрологи рекомендуют быть более отзывчивыми. Доброта вернется сторицей. Близнецы смогут получить еще больше удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Эта неделя будет крайне непростой и энергозатратной, но Ракам удастся преодолеть любые преграды на пути и стать сильнее. Все, что им сейчас необходимо, - это научиться ждать. Худшие денежные враги для Раков на этой неделе - лень и прокрастинация.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологи не рекомендуют Львам тратить свою энергию на бесполезные дела. Львам, которые недавно достигли отличных результатов на работе, удастся закрепить успех. На этой неделе не нужно спешить с выводами.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Если хочется чего-то нового, нужно действовать. Деньги будут любить динамичных и целеустремленных Дев. Мотивация станет главным помощником в вопросах заработка.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Повысить доходы и шансы на успех поможет наблюдательность. Важно следить за тем, что происходит вокруг. Самыми благоприятными днями станут четверг и пятница. Про такие дни говорят: "Он целый год кормит". Шансы на успех будут максимальными.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам предстоит пережить очень напряженную, но вполне благоприятную неделю. Опасным днем будет только суббота. 24 июля лучше отвлечься от дел и расслабиться.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Для Стрельцов самым позитивным местом станет их дом. Поэтому постарайтесь поработать на этой неделе удаленно. Это благоприятное время для творческой деятельности, совершения покупок, ремонта, перестановки мебели.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе стоит опасаться работы с токсичными людьми. Признаком того, что Козероги идут в верном направлении, будет повышение настроения и появление желания трудиться. Запомнимте, что если не везет в деньгах и работе, значит повезет в любви.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеев могут обманывать, шантажировать. Стоит остерегаться таких людей. Разобраться в том, кто настроен положительно, а кто - отрицательно, поможет интуиция. Запомните, что далеко не все заслуживают вашей отзывчивости и доброты.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб, вероятно, все мысли будут о работе. Астрологи отмечают, что на этой неделе Рыб будут встречать по одежке. Важным будет только самое первое впечатление. От него зависит будущее их идей и целей. В будние дни нужно научиться брать паузу.