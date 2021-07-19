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Тельцам стоит быть внимательнее, а Рыбам пора взять небольшой отпуск: гороскоп на неделю

Тельцам стоит быть внимательнее, а Рыбам пора взять небольшой отпуск: гороскоп на неделю
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Овен

Сейчас самое время отправиться в отпуск или хотя бы переехать жить за город, на дачу. На работе же придется тщательно анализировать происходящие события и не предпринимать непродуманных действий, иначе возможны проблемы и потери. 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Телец

На этой неделе вы сможете начать реализовывать свои планы и замыслы. Но будьте внимательны: опасно как недоработать, так и переработать. Активные и решительные действия в профессиональной сфере обещают открыть перед вами новые горизонты. 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Близнецы

Эту неделю лучше посвятить отдыху и любви. Старайтесь меньше работать, чаще гулять, ходить на свидания, смотреть на закат на набережной. При этом вы сможете справиться практически со всеми делами, не прикладывая к этому особенных усилий.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Рак

 События этой недели могут показаться вам повторением пройденного, но не стоит применять уже опробованные рецепты для решения проблем. Ищите новые варианты. В конце недели может наступить долгожданный период везения в работе и в личной жизни.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Лев

Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними великолепно справиться именно на этой неделе. До пятницы также благоприятно пройдет общение с важными и солидными людьми, в том числе с начальством. В свободное от работы время лучше отправиться на дачу.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Дева

 Хорошее время для построения планов на будущее, они в дальнейшем обязательно осуществятся. Время изменять свои взгляды на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться за долгосрочные проекты, стоит расширить круг своих контактов.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Весы

Эта неделя принесет всплеск активности в сфере профессиональной деятельности и творческих исканий. Все будет получаться преотлично, не упускайте инициативу. Пятница - хорошее время для свидания. Отправляйтесь за город на все выходные.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Скорпион

На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и получать удовольствие. Расставьте приоритеты, поймите, что любовь - это важно, и пусть весь мир подождет. При этом вы успеете сделать важные дела, устроить нужные встречи и заработать много денег. 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Стрелец 

Наличие чувства меры во всем и хорошо развитая интуиция позволят вам вовремя обойти подводные камни. В делах ищите для себя пользу и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если понимаете, что неправы.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Козерог

На этой неделе вам может быть сложно решиться на стремительный скачок вперед. Победите этот страх, и вы почувствуете удовлетворение и уверенность в собственных силах. Энергия начнет бить ключом, вы будете способны уладить сразу тысячу дел. 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Водолей

На этой неделе дел у вас будет невпроворот и, чтобы справиться с ними и всюду успеть, вам придется потрудиться. К тому же, вы будете все время на виду, придется это учитывать, выбирая тактику поведения. 

Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года Рыбы

Смотреть на жизнь на этой неделе нужно максимально прагматично. Постарайтесь завершить все серьезные и неотложные дела до четверга. Пора взять небольшой отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными будут путешествия или просто активный отдых на природе.

Гороскоп на месяц - прогноз на июль 2021 года для всех знаков зодиака

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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