Тельцам стоит быть осторожней с острыми предметами, а Ракам можно расслабиться: гороскоп на 22 июля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Овнов

22-й день июля закончится для вас удачно только в том случае, если вы начнёте его раньше обычного, говорят звёзды. Но призывают не прокрастинировать, а потратить время с пользой.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Тельцов

В этот четверг вам нужно поберечься, говорят звёзды. Без лишней надобности не выходите на улицу и не связывайтесь с горячими и острыми предметами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Близнецов

Звёзды призывают вас не вмешиваться в чужие споры 22 июля. Велика вероятность того, что нападки развернутся на 180 градусов, и уже вы сами окажетесь под прицелом.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Раков

22 июля звёзды разрешают вам расслабиться и не принимать никаких решений. В этот день все будет складываться само собой, без особенных усилий с вашей стороны.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Львов

Попробуйте в этот день довериться кому-то из окружения. Не обязательно родственнику. Это может быть просто опытный коллега. Вы увидите, как много можно сделать вместе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Дев

22 июля вас ждёт любопытное известие, говорят звёзды. Правда, его ценность вы осознаете не скоро. Просто примите информацию к сведению, а проанализируете ее немного позже.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Весов

22 июля может стать удачным днём для какой-то вашей задумки. Правда, только в том случае, если вы досконально продумаете пути отхода. Тогда они вам не понадобятся, говорят звёзды.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Скорпионов

В этот день кто-то может встать у вас на пути. Причём звёзды говорят, это будет близкий человек. Реагируйте на все спокойно - просто за вас переживают. И не зря.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Стрельцов

22 июля вы можете изрядно понервничать. Повод будет крайне мал, говорят звёзды. Но при этом не противятся вашим эмоциям. Скорее всего, вам просто нужно будет выпустить пар.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Козерогов

Вас может обуять тоска, предупреждают звёзды. И призывают: не стоит погружаться в эти неблагодарные чувства. Лучше займитесь полезным делом - негатив как рукой снимет.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Водолеев

22 июля вам нужно будет за кого-то заступиться. Не проходите мимо, увидев несправедливость, призывают звёзды. Вознаграждение будет нескорым, но достойным.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 22 июля 2021 для Рыб