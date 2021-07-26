Девам нельзя совершать опрометчивых поступков, а Весам нужно поберечь свое здоровье: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Овен

На этой неделе последствия неурядиц могут быть катастрофическими. Нельзя откладывать решение проблем на потом. Важно вовремя обращать на них свое внимание. Особенно это касается неурядиц в любви и семье.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Телец

Астрологи рекомендуют как можно меньше общаться со злыми людьми. Это может очень негативно сказаться на настроении, удаче, продуктивности. Укрепить семейные узы Тельцы смогут совместными делами и поездками.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Близнецы

У Близнецов ожидается достаточно насыщенная и стрессовая неделя. Астрологи рекомендуют быть осторожнее в общении с незнакомцами. Не нужно доверять каждому встречному. Нельзя перекладывать на других людей свои дела.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Рак

28 июля может появиться много позитивных эмоций, удачи в финансовой сфере. Это же будет свойственно и последующим дням. Также Раки станут более уязвимыми к критике со стороны.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Лев

У Львов идеальное время для того, чтобы пересмотреть свое отношение к привычным делам и изменить далеко идущие планы. Самое главное на этой неделе - избегать эмоций, которые вызывают болезни. Важно оставаться оптимистами.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Дева

У Дев будет постоянно меняться настроение, особенно в первый день августа. Вас будут раздражать те люди, которые будут доказывать, что они правы. На этой неделе можно менять работу, искать новые увлечения. Астрологи рекомендуют Девам не совершать опрометчивых поступков.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Весы

У Весов на первое место выйдет здоровье - им понадобится много энергии и сил для преодоления препятствий на пути. На любовном фронте стоит выбросить белый флаг. Лишние ссоры могут привести к разрыву отношений.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Скорпион

Скорпионам во всех важных делах лучше принимать решения на основе интуиции и собственного жизненного опыта. С окружающими людьми понадобится проявлять осторожность.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Стрелец

На этой неделе астрологи рекомендуют Стрельцам фокусироваться на работе и делах. Их судьба в их собственных руках. Судьба в этот отрезок времени благоволит одиночкам и путешественникам. Стрельцам стоит посещать новые города и страны.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Козерог

Козерогам будет довольно тяжело оставаться на плаву из-за повышенного влияния стресса и упадка сил. Массаж поможет быстро наполниться силами и остаться в тонусе. На этой неделе Козероги смогут добиться хороших результатов в делах, требующих уверенности и силы духа.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Водолей

Самыми благоприятными днями у Водолеев будут понедельник и вторник. На выходных можно ожидать крупных жизненных изменений. Это будет результатом принятых решения в прошлом. Нельзя давать волю чувствам и эмоциям. Это может быть опасно.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года Рыбы

У Рыб может появиться много новых завистников и врагов. На горизонте могут возникнуть новые проблемы. Рыбам-одиночкам будет везти значительно больше. В начале недели можно порадовать себя покупками, сменой обстановки.