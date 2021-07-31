Кому в августе повезет? Гороскоп для каждого знака зодиака

Гороскоп на август 2021 для знака Овен

В первой половине августа важно абстрагироваться от всего, что делает нас слабыми и уязвимыми. Необычный отдых и новые впечатления быстро приведут Овнов в чувство и помогут им ощутить позитив и счастье. Вторая половина августа - время глобальной перезагрузки.

Гороскоп на август 2021 для знака Телец

У Тельцов начинается отличный период для духовных поисков и практик. В этот период важно молиться, искать смысл жизни. Можно также начать медитировать. Астрологи рекомендуют не тратить энергию впустую, особенно в самый разгар месяца. Лучше составить планы на месяц вперед и не рисковать.

Гороскоп на август 2021 для знака Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют действовать в привычном ритме. Не нужно заниматься поисками новых дел и забот. Что касается любовной стороны, то одиноких Близнецов любовь найдет сама. Тем, кто находится в отношениях, стоит больше времени посвящать второй половинке.

Гороскоп на август 2021 для знака Рак

Раки в августе то и дело будут нервничать и раздражаться без особой на то причины. Это может происходить во всех сферах жизни. Астрологи советуют набраться терпения и вдохнуть поглубже. Друзья очень важны, особенно сейчас.

Гороскоп на август 2021 для знака Лев

Львам в начале месяца удастся преобразить свой внутренний мир и повысить энергетику. Полезными в этот месяц будут медитации и банальный отдых, смена обстановки. Также астрологи рекомендуют людям этого знака избавиться от иллюзий.

Гороскоп на август 2021 для знака Дева

В августе могут иметь место различные внезапные и несвоевременные неурядицы. Их будет немного, но последствия окажутся неприятными. Август будет идеальным месяцем для освоения новых полезных практик - осознанных сновидений, медитаций. Что касается работы, продуктивность начнет расти с 11 августа.

Гороскоп на август 2021 для знака Весы

Весам стоит особое внимание уделить своему внешнему виду, а также его смене. В общении с окружающими важно быть тактичными. В отношениях с врагами сейчас важно закопать топор войны.

Гороскоп на август 2021 для знака Скорпион

Настало время изменить все, вернув жизнь в прежнее русло. Можно провести глубокий самоанализ, посмотрев на свою жизнь со стороны. Но не стоит впадать в крайности, поскольку сейчас есть много дел и проблем, которые ждут немедленного решения.

Гороскоп на август 2021 для знака Стрелец

Стрельцов окружающие люди будут частенько выводить на конфликт в августе. Астрологи советуют быть осторожнее в высказываниях. В конце лета у Стрельцов в голове может появиться много дурных мыслей. Не стоит думать, что это навсегда. С приходом нового времени года все изменится.

Гороскоп на август 2021 для знака Козерог

У Козерогов с начала второй декады месяца возможно повышение беспокойства. Удачное время для легкой работы, не требующей максимальной концентрации. В работе полезно будет раскрыть тему партнерства. Взаимовыручка крайне важна.

Гороскоп на август 2021 для знака Водолей

У Водолеев начинается благоприятное время. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения. В августе Водолеи могут попасть под волну критики, но в целом все будет благоприятно. Астрологи рекомендуют людям этого знака смотреть на жизнь через призму оптимизма.

Гороскоп на август 2021 для знака Рыбы

В конце лета Рыбам стоит избегать безделья. Нужно проявлять активность в деловой и рабочей сферах. Не нужно забывать и про домашние дела. Не лишней будет самокритика. В целом месяц может быть очень продуктивным.