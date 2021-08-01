Рыбам нужно остерегаться деструктивных мыслей, а Тельцам - позаботиться о защите родных: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Свободные Овны смогут познакомиться с приятными и привлекательными людьми. Чтобы не тратить драгоценное время на тех, кто недостаточно заинтересован в общении, важно заранее проверять, есть ли взаимность в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам нужно позаботиться о защите любимого человека и родных. Тем, кто пока одинок, стоит сфокусироваться на делах. Поиски второй половинки не принесут результатов.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Это благоприятное время для знакомств. Люди потянутся к тем представителям данного знака зодиака, которые не говорят все время о работе.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Всю харизму и обаяние Раков на этой неделе может уничтожить стресс, поэтому важно разделять работу и развлечения. Так неделя станет более плодотворной в амурных делах.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит помнить, что приятные изменения в любовной сфере всегда начинаются с малого. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться сменой имиджа. Например, можно поменять прическу.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам, которые находятся в отношениях, лучше сначала думать, а уже потом что-то делать или говорить. Одиноким Девам желательно вовсе абстрагироваться от проблем любовного характера.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

У Весов в любовном плане все будет замечательно. Это время можно смело тратить на поиски второй половинки. Семейным людям полезен будет совместный отдых с партнером и развлечения в компании.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Одинокие Скорпионы смогут начать новые отношения с интересным человеком. Положение планет отлично подходит для общения с противоположным полом.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Любые проблемы в уже существующих отношениях быстро пройдут и не оставят следа в душе если постараться избавиться от обид и зависти. А вот новые знакомства могут пройти не совсем гладко. Стоит дать новым отношениям немного времени.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги на этой неделе могут встречать на своем пути бывших партнеров и всюду сталкиваться с прошлым. Удачу в общении с людьми смогут обрести только миролюбивые Козероги.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Прежде чем начинать отношения с новым человеком, Водолеям стоит сначала узнать, взаимны ли чувства. Ночным светилам и планетам понравится, если вы сможете помочь в обретении счастья другим людям.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе придется часто встречать на своем пути негативных людей, общение с которыми негативно скажется на привлекательности людей этого знака. Чтобы не отпугнуть удачу в любви, стоит меньше думать о плохом и бороться с деструктивными мыслями.