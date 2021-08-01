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Овнам стоит повременить с инвестициями, а Тельцам - не бояться перемен: бизнес-гороскоп на неделю

Овнам стоит повременить с инвестициями, а Тельцам - не бояться перемен: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Овнам можно смело отправляться в деловые поездки, командировки. Это прекрасное время для смены обстановки. Овнам-бизнесменам нужно повременить с инвестициями в собственное дело. Стоит понаблюдать за тенденциями, присмотреться к изменениям. На работе лучше не браться за новые дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе нужно быть учтивее с окружающими, особенно если эти люди - подчиненные. Все это поможет избежать убытков. Можно давать и брать взаймы, но в умеренных количествах. Не стоит бояться внеплановых изменений. Они пойдут на пользу Тельцам.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам лучше пока временно надеяться лишь на себя. В начале августа среди их окружения появятся токсичные люди. В середине недели не стоит принимать спонтанных решений. Лучше, чтобы они были максимально взвешенными. Также астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Финансовая удача ждет Раков, которые много и упорно трудятся. За любой труд ночные светила подарят Ракам удачу. Сейчас нужно действовать, причем максимально решительно и смело. В некоторых ситуациях Ракам понадобится расчетливость, хитрость. Так тоже можно разбогатеть. Главное - никого не обижать и не обманывать.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам нельзя присваивать себе чужие достижения. Любой финансовый успех, достигнутым посредством обмана, будет краткосрочным. На этой неделе Львы станут весьма продуктивными.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам стоит опасаться совместных финансовых и рабочих дел с другими людьми. На этой неделе необходимо очень тщательно выбирать свое окружение. Хорошее время для покупки дорогостоящих вещей.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов начинается очень благоприятная и важная неделя. Важно лишь постоянно поддерживать свою производительность на высоком уровне. Разум будет чистым, если простить обиды, дав зажить старым ранам. Лучше не тратить деньги на одежду и мебель.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам необходимо изменить свой глобальный подход к делам и работе. Это существенно ускорит получение средств за проделанную работу. Идеальная неделя для творческой деятельности. Также на этой неделе можно вкладывать средства в обучение.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов самыми успешными и яркими станут будние дни. На выходных стоит побыть дома и абстрагироваться от работы и финансовых дел. На этой неделе нужно начать избавляться от долгов.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит начать обращать внимание на чужие советы. Близкие люди и друзья могут давать действительно дельные рекомендации. Астрологи рекомендуют людям данного знака на этой неделе избегать многозадачности. Последовательность и осторожность - залог финансовой стабильности.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе будут очень тесно связаны между собой финансовая сфера и духовное развитие. Самое главное в это время - никого не обманывать и никому не переходить дорогу. Это может очернить репутацию Водолеев. Интуиция поможет этим людям обойти стороной неприятности.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

С 2 по 8 августа ночные светила помогут Рыбам найти в себе новые таланты. Это повысит их продуктивность и мотивацию к дальнейшему росту. На этой неделе нужна постоянная активность. Сейчас нет времени на отдых. Запомните, что деньги любят активность, ответственность.

Гороскоп на месяц - прогноз на август 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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