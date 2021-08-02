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Понедельник, 02.08.2021
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Скорпионам - постараться ни с кем не спорить, а Стрельцам удастся успешно пофлиртовать: гороскоп на неделю

Скорпионам - постараться ни с кем не спорить, а Стрельцам удастся успешно пофлиртовать: гороскоп на неделю
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Овен

Начать последний месяц лета стоит с налаживания отношений с окружающими, особенно с друзьями. Овнам стоит быть чуть более самокритичными на этой неделе. В ближайшие дни люди этого знака могут стать свидетелями не очень приятной ситуации.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Телец

Частые перепады настроения скажутся на успехах во всех сферах жизни, особенно в любви. Одиноким Тельцам стоит насладиться своим одиночеством, в то время как семейным представителям знака - уделить больше внимания своей второй половинке. Все самые важные покупки астрологи рекомендуют делать с 4 по 6 августа.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют заняться на этой неделе домашними делами, навести порядок в личных вещах. В работе и в делах необходимо учитывать каждую мелочь, особенно если от этого зависит заработок и репутация.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Рак

Звезды и планеты на этой неделе будут подсказывать, в каком направлении лучше дальше двигаться и кого нужно опасаться. Главное - почаще используйте свою интуицию. Непреклонность и упорство будут вознаграждены.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Лев

Спасательным кругом для Львов на этой неделе станут всегда оптимистичные коллеги и в целом люди, с которыми приятно общаться. Учитесь окружать себя теми людьми, которые смогут поддержать в трудный час. В последующие дни появятся удача и мотивация.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Дева

Свободное время астрологи рекомендуют проводить дома, с семьей или со второй половинкой. Эта неделя прекрасно подходит для общения с родственниками, но не стоит провоцировать скандалы и упрекать родных людей.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Весы

Весов ожидает повышение количества задач и забот на работе и дома. Сейчас лучше полагаться на самих себя. Весов ожидают яркие и позитивные эмоции с 5 августа.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Скорпион

На этой неделе ожидается повышение активности врагов и недоброжелателей. Не стоит пытаться кого-то переубеждать или с кем-то спорить. Это будет бессмысленной тратой энергии. На выходных можно сменить обстановку, заняться шопингом.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Стрелец 

Большое внимание астрологи рекомендуют Стрельцам уделить новым знакомства, особенно в деловой сфере. Ночные светила и планеты сделают Стрельцов обаятельными, поэтому многим удастся успешно пофлиртовать.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Козерог

Козерогов ждут большие победы во всех сферах жизни. В финансовых делах понадобится осторожность, поэтому астрологи рекомендуют тратить деньги максимально разумно. На этой неделе лучше следовать планам, которые были приняты ранее.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Водолей

В целом неделя ожидается весьма продуктивная и насыщенная. Необходимо будет думать быстро и принимать решения мгновенно, без раздумий. Водолеи смогут познакомиться с интересным человеком, который поможет им лучше узнать самих себя.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 августа 2021 года Рыбы

С понедельника по вторник лучше не переутомляться. Если рабочие дни будут сложными, астрологи рекомендуют заняться духовными практиками. Во второй половине недели повезет тем, кто находится в поисках любви.

Гороскоп на месяц - прогноз на август 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.
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