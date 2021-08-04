Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
В Киеве мужчина грозил взорвать Кабмин: для его задержания привлекли спецназ (фото, видео)
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы и пострадавшие (фото)
Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США
Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США
"Хорошая веревка, однако": чудесное спасение пенсионерки под Тернополем развеселило сеть (видео)
"Хорошая веревка, однако": чудесное спасение пенсионерки под Тернополем развеселило сеть (видео)

Названа тройка знаков Зодиака, которые притягивают богатство

Названа тройка знаков Зодиака, которые притягивают богатство
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф

Некоторым людям деньги словно сами плывут в руки. Астрологи убеждены, что финансовая успешность человека может быть напрямую связана с его знаком Зодиака. Узнайте, кто по их мнению входит в тройку счастливчиков.

3-е место - Козерог

Козероги обладают сразу двумя необходимыми чертами для того, чтобы разбогатеть. Во-первых, они много зарабатывают, а во-вторых, мало тратят. Представитель этого знака никогда не потратит деньги на ерунду, а любую крупную покупку десять раз обдумает. Это помогает ему накапливать богатства и приумножать их.

2-е место - Скорпион

Скорпионы любят деньги, потому что для них они являются средством воплощения желаний. Скорпионы никогда не проигрывают, и готовы идти по головам для достижения своих целей. Именно поэтому рано или поздно они становятся невероятными богачами.

1-е место - Дева

Дева - настоящий гуру экономии. У нее всегда водятся деньги именно потому, что она никогда их не тратит. При этом Дева много работает, поэтому к определенному возрасту у нее может накопиться довольно крупная сумма. 

 Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
Просмотры: 171

Все по теме:

Гороскоп, Астрология, гороскоп богатства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
04 У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
05 В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возомнили себя &quot;Робин Гудами&quot;: банда несколько лет грабила богатых украинцев, но их &quot;благие намерения&quot; оказались жестоким обманом (фото)
Возомнили себя "Робин Гудами": банда несколько лет грабила богатых украинцев, но их "благие намерения" оказались жестоким обманом (фото)
Пострадало 11 женщин: Байден призвал к отставке губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в домогательствах
Пострадало 11 женщин: Байден призвал к отставке губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в домогательствах
Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения
Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения
В Одессе парень прыгнул с балкона 24-этажа: от смерти его спас парашют (видео)
В Одессе парень прыгнул с балкона 24-этажа: от смерти его спас парашют (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь