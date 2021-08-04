Названа тройка знаков Зодиака, которые притягивают богатство

Некоторым людям деньги словно сами плывут в руки. Астрологи убеждены, что финансовая успешность человека может быть напрямую связана с его знаком Зодиака. Узнайте, кто по их мнению входит в тройку счастливчиков.

3-е место - Козерог

Козероги обладают сразу двумя необходимыми чертами для того, чтобы разбогатеть. Во-первых, они много зарабатывают, а во-вторых, мало тратят. Представитель этого знака никогда не потратит деньги на ерунду, а любую крупную покупку десять раз обдумает. Это помогает ему накапливать богатства и приумножать их.

2-е место - Скорпион

Скорпионы любят деньги, потому что для них они являются средством воплощения желаний. Скорпионы никогда не проигрывают, и готовы идти по головам для достижения своих целей. Именно поэтому рано или поздно они становятся невероятными богачами.

1-е место - Дева

Дева - настоящий гуру экономии. У нее всегда водятся деньги именно потому, что она никогда их не тратит. При этом Дева много работает, поэтому к определенному возрасту у нее может накопиться довольно крупная сумма.