Любовный гороскоп на неделю: Близнецам нужно опасаться неискренности, а Водолеям - иметь добрые помыслы

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Бездействие и апатия могут лишить их денег и любви на этой неделе. Пришло время, когда будущее в амурной сфере зависит только от самих Овнов. Нужно просто перестать лениться.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцы могут встретить на этой неделе недобросовестных и даже злых людей. Это значит, что в любви тоже нужна осторожность. Лучшие дни для знакомства - 11 и 12 августа. В пятницу, 13 августа, лучше провести день в домашней обстановке.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Осторожными на этой неделе Близнецам стоит быть с теми, кто лишен откровенности и естественности в поведении.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Раки смогут смело ставить перед собой новые любовные цели. Ночные светила и планеты на стороне людей этих знаков зодиака.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Ночные светила и планеты не в духе, так что всем Львам, которые пока одиноки, лучше приостановить знакомства и сфокусироваться на делах и здоровье.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девам стоит побыть в уединении. Не стоит даже навязываться даже любимому человеку. Уединение пойдет только на пользу. Нужно побыть в спокойной обстановке эти семь дней.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Любовь - это прежде всего доверие. Лишиться сомнений и ревности звезды помогут Весам, начиная с 12 августа.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам стоит на этой неделе активизироваться в сфере любви. Не помешает капелька веры в себя и оптимизма. Любовь придет к позитивным Скорпионам.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

У каждого из нас есть свои пороки и слабости. Начиная с пятницы обострятся пороки Стрельцов. На этой неделе им придется сдерживать себя, чтобы не сказать ничего лишнего.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Начать неделю стоит с очистки дома и души. Козерогам стоит ожидать приятных любовных сюрпризов.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Семейным Водолеям стоит сменить обстановку, отправиться на природу. Одиноким представителям знака удастся найти любовь, построить отношения. Главное сейчас - иметь добрые помыслы.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Любовная удача покинет Рыб, не уважающих тех людей, которые им не нравятся. Не нужно любить всех - просто избавьтесь от злобы в сердце.