Раков ждет приятное событие, а Тельцов - проблемы с деньгами: появился гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Овен

Овнов ждет непростая неделя. Вам придется пройти испытания как на работе, так и в отношениях. Постарайтесь порадовать свою половинку приятным сюрпризом. Одиноких Овнов ждут встречи с новыми людьми.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Телец

Телец в начале недели рискует угодить в неприятности. Обращайтесь осторожно с деньгами и избегайте ненужных рисков. На выходных звезды советуют вам забыть обо всем и как следует отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Близнецы

У Близнецов эта неделя окажется весьма удачной. Вам не стоит сидеть сложа руки. Чем больше вы запланируете, тем больше успеете сделать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Рак

У Раков неделя начнется благоприятно. Вас ждет какое-то радостное событие. Выходные станут удачным периодом для шоппинга.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Лев

Львам на этой неделе хорошо бы начать какое-то новое дело. Направьте всю свою энергию в одно русло. Ближе к концу недели вы сможете наладить личную жизнь.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Весы

Позитивные изменения будут ждать Весов в любви. Это очень удачное время для общения, знакомств, романтики. На работе вас также ждут успехи.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Дева

Деве на этой неделе предстоит исправлять ошибки прошлого. Вам нужно будет наладить отношения с тем, кто когда-то вас обидел либо кого обидели вы. Уделите внимание своему здоровью.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Скорпион

Скорпионов на этой неделе ждет много удачи в деловой и финансовой сферах. Главное правило, которым вам следует руководствоваться - не стоит недооценивать себя.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Стрелец

Стрельцов на этой неделе будут ждать эмоциональные качели. Приподнятое настроение будет сменяться приступами апатии и наоборот. Возьмите перерыв и как следует отдохните.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Козерог

Для начала отношений это время тоже подходит не лучшим образом. Новый знакомый может оказаться совсем не тем, кем кажется. Уделите время духовному росту.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Водолей

Водолеев на этой неделе ждут профессиональные успехи и творческие прорывы. Начальству придутся по душе ваши идеи, так что не стесняйтесь о них рассказывать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года Рыбы

Для Рыб неделя будет очень благоприятной. Работа будет даваться вам легко. Свободное время проведите с друзьями и семьей.

Ранее "Телеграф" публиковал любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.