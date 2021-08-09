Раков ждет приятное событие, а Тельцов - проблемы с деньгами: появился гороскоп на неделю

Овнов ждет непростая неделя. Вам придется пройти испытания как на работе, так и в отношениях. Постарайтесь порадовать свою половинку приятным сюрпризом. Одиноких Овнов ждут встречи с новыми людьми.
Телец в начале недели рискует угодить в неприятности. Обращайтесь осторожно с деньгами и избегайте ненужных рисков. На выходных звезды советуют вам забыть обо всем и как следует отдохнуть.
У Близнецов эта неделя окажется весьма удачной. Вам не стоит сидеть сложа руки. Чем больше вы запланируете, тем больше успеете сделать.
У Раков неделя начнется благоприятно. Вас ждет какое-то радостное событие. Выходные станут удачным периодом для шоппинга.
Львам на этой неделе хорошо бы начать какое-то новое дело. Направьте всю свою энергию в одно русло. Ближе к концу недели вы сможете наладить личную жизнь.
Позитивные изменения будут ждать Весов в любви. Это очень удачное время для общения, знакомств, романтики. На работе вас также ждут успехи.
Деве на этой неделе предстоит исправлять ошибки прошлого. Вам нужно будет наладить отношения с тем, кто когда-то вас обидел либо кого обидели вы. Уделите внимание своему здоровью.
Скорпионов на этой неделе ждет много удачи в деловой и финансовой сферах. Главное правило, которым вам следует руководствоваться - не стоит недооценивать себя.
Стрельцов на этой неделе будут ждать эмоциональные качели. Приподнятое настроение будет сменяться приступами апатии и наоборот. Возьмите перерыв и как следует отдохните.
Для начала отношений это время тоже подходит не лучшим образом. Новый знакомый может оказаться совсем не тем, кем кажется. Уделите время духовному росту.
Водолеев на этой неделе ждут профессиональные успехи и творческие прорывы. Начальству придутся по душе ваши идеи, так что не стесняйтесь о них рассказывать.
Для Рыб неделя будет очень благоприятной. Работа будет даваться вам легко. Свободное время проведите с друзьями и семьей.
Ранее "Телеграф" публиковал любовный гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.