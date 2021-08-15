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Воскресенье, 15.08.2021
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Любовный гороскоп на неделю: Львам стоит избегать новых знакомств, а Тельцам - быть разборчивее

Любовный гороскоп на неделю: Львам стоит избегать новых знакомств, а Тельцам - быть разборчивее
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Это будет довольно динамичная и непростая неделя. К сожалению, у Овнов может не хватить сил на любовные приключения. Астрологи советуют присмотреться к своему здоровью.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе не нужно открывать свое сердце каждому, кто проявит интерес. Можно попасться на хитрые уловки токсичных людей.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

В любовных отношения возможен небольшой и разлад. На этой неделе не нужно ломать дров. Постарайтесь не затевать ссоры с близкими людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Это будет очень динамичная неделя. Раким станут привлекать массу внимания противоположного пола.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе могут быть неприятные встречи, которые оставят Львов в замешательстве. Постарайтесь избегать новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У Дев начинается удачное время для любовных приключений. Но будьте осторожны: астрологи не могут точно сказать, каким будет исход того или иного знакомства.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Любовная сфера, без сомнений, сейчас самая важная. У Весов начинается очень благоприятное время для амурных приключений.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы - жизнелюбивые люди. Они способны зарядить позитивом других людей и притянуть их внимание. Астрологи рекомендуют этим людям тщательнее продумывать любовные планы.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

За удачу в любви отвечают чакры человека. На этой неделе чакры Стрельцов будут открыты. Они станут излучать позитив. Это сделает людей данного знака крайне привлекательными и обаятельными.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам будет больше везти не в любви, а в делах. Научитесь оперативно подстраиваться под изменения и определитесь с приоритетами в жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям ночные светила и планеты на этой неделе подарят много удачи в амурных делах. Изменить жизнь к лучшему им поможет закон притяжения мыслей.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одиноким Рыбам судьба не просто даст возможность найти вторую половинку, а предоставит выбор.

Гороскоп на месяц - прогноз на август 2021 года для всех знаков зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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