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"Сильное Солнце" по ведической астрологии с 16 августа: что не рекомендуется делать в этот период

"Сильное Солнце" по ведической астрологии с 16 августа: что не рекомендуется делать в этот период
14:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 16 августа, в 22:47 по Киеву, согласно ведической астрологии, Солнце переходит в знак Льва (Сурья-Санкранти). В это время лучше заниматься рутинными делами, не начинать новые дела и проекты. В этом знаке Солнце будет находиться до 16 сентября.

Особенностями этого периода поделилась ведический астролог Людмила (@astro_lotos) в Инстаграме.

В ближайшее время Солнце, Меркурий и Марс будут активировать знак Льва. Ко многим придёт необходимость почувствовать себя значимыми личностями, проснётся внутреннее "Я", возрастёт честолюбие и амбиции. Каждый изберёт свои способы проявления себя. Энергия решимости, уверенности и достоинства будет сильно ощущаться. Но здесь главное не переоценить себя и не поддаться заманчивым комплиментам и похвале. Лучше всего сохранять правильный взгляд на самого себя и происходящее вокруг.

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В своей будничной жизни важно в это время следить за проявлением огненных качеств: гнева, споров, общей неудовлетворённости, которая граничит с раздражительностью.

Обратной стороной транзита может быть переоценка себя, возросшее эго, тщеславие, самолюбие.

Что можно и нельзя делать в этот период?

  • Раскрывайте и демонстрируйте свои таланты и творческие способности, заявите о них. Самовыражайтесь и утверждайтесь.
  • Время, чтобы проявить всю свою целеустремленность, работоспособность и ответственность.
  • Избегайте повышенного эгоцентризма и самодовольства.
  • Направьте увеличенную энергичность и жизнеспособность в благое русло.
  • Будьте внимательны в своему состоянию и не доводите себя до крайних огненных эмоций, вовремя расслабляйтесь. ⠀
  • Если у вас были идеи, то начинайте предпринимать смелые действия.

Ранее астролог Марина Скади рассказала, какой будет эта неделя и какие начинания будут успешными в этот период.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Астрология, Гороскопы, Ведическая астрология.
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