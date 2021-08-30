Выборы в Харькове: "журналист"-сепаратист в компании Добкина и почти единый кандидат от проукраинских сил

Что происходит в Харькове перед выборами.

В Харькове 31 октября этого года должны состояться выборы мэра и предвыборная гонка начинает набирать обороты, а кандидаты выходят к людям. В частности на улицах города был замечен один из кандидатов Михаил Добкин, а рядом с ним Андрей Бородавка, которому ранее в Украине осудили за сепаратизм.

Соответствующим фото поделился журналист Павел Федосенко.

"Если раньше почти на каждой встрече (Добкина, — ред.) отсвечивал осужденный сепаратист Олег Новиков, то теперь его сменил Андрей Бородавка (в сером костюме). Вы будете смеяться, но тоже — осужденный сепаратист и бард "русской весны", — написал он.

Бородавка, называясь журналистом, в апреле 2014 года вместе с пророссийскими силами принимал участие в захвате ОГА и погромах на канале "АТН". Кроме того, он активно публиковал в соцсетях записи с комментариями в поддержку противников Евромайдана.

В ноябре того же года, после вызова в СБУ, он покинул Украину и многократно появлялся в эфирах российского телевидения, где его титровали, как "правозащитника".

Бородавка пытался получить гражданство России и даже обращался к российскому президенту Владимиру Путину, однако после появления информации о том, что он причастен к хищению и растрате средств на "русскую весну" в Харькове, его оттуда депортировали.

В 2016 году его задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке въехать в Украину. Тогда ему объявили подозрение по ч1. ст.110 (покушение на территориальную целостность Украины).

В том же году Дзержинский райсуд Харькова признал виновным Бородавку в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, однако с учетом соглашения подозреваемого с прокурором, назначил ему условный срок.

Между тем в понедельник предвыборными заявлениями отметились и другие политические силы, наличествующие в городе.

В частности проукраинские силы объявили о выдвижении единого кандидата на выборах. Ним стал Константин Немичев из "Нацкорпуса".

Его поддержали "Европейская солидарность", "Голос", "Демократическая сокира", "Национальный корпус" и другие.

Сам Немичев подтвердил эту информацию у себя в Фейсбук.

Впрочем, позже Евросолидарность отозвала свою подпись, заявив о подозрениях в нечестном голосовании. В пресс-службе партии отмечают, что они и далее будут придерживаться положений меморандума о честном ведении избирательной кампании, но оставили за собой право выдвинуть собственного кандидата.

Как сообщалось ранее, предыдущие выборы в Харькове состоялись 4 ноября 2020 года, на них тогда победил Геннадий Кернес, который в то время находился на лечении в Германии.

16 декабря 2020 года стало известно о том, что Кернес умер.

24 февраля горсовет принял решение о досрочном прекращении его полномочий.