В Харькове открыли новый зоопарк, но пускают туда не всех: как попасть (эксклюзивные фото)

Харьковчане уже записываются в очередь, чтобы увидеть долгожданное обновление зоопарка

В Харькове, где после многолетней реконструкции наконец-то открыли современный зоопарк, началась онлайн-регистрация для тех, кто хочет увидеть слонов, бегемотов, жирафов и прочих экзотических животных.

Как информируют на сайте зоопарка, билетов в продаже пока нет: зарегистрироваться можно по ссылке, но только жителям Харькова. Для того, чтобы получить пропуск с QR-кодом, нужно указать свои данные и пройти СМС-верификацию. Затем — выбрать удобные дату и время. Отметим, что зарегистрироваться можно и на терминалах около входа в зоопарк, который пока еще работает в тестовом режиме.

К слову, обновленный зверинец сейчас выглядит очень по-европейски, о чем сообщает корреспондент "Телеграфа" (смотри галерею):

Автор фото: Галина Михайлова, "Телеграф".

Для гостей ворота Харьковского зоопарка откроют уже в октябре: билеты для взрослых обойдутся по 200 грн, детям — вполовину дешевле.

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