Укр

Выборы мэра Харькова - официально начата избирательная кампания

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Здание харьковского горсовета. Новость обновлена 11 сентября 2021, 13:03
Здание харьковского горсовета.

Избирательный процесс стартовал 11 сентября.

После смерти Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года в Харькове роль городского головы исполняет Игорь Терехов, секретарь горсовета. Он также будет выдвигаться на роль мэра. О своем намерении баллотироваться заявляли Михаил Добкин и Константин Немичев. Последнего выдвигали как почти единого кандидата от проукраинских сил. Теперь им нужно официально подать документы — стартовала избирательная кампания.

Об этом пишет сайт горсовета.

График подготовки к выборам таков:

11.09 — 16.09 харьковчане могут сменить адрес голосования

21.09 — 30.09 кандидаты подают документы в избирательную комиссию

8.10 оглашение списка кандидатов.

Отметим, что сменить место голосования — избирательный адрес можно через "кабинет избирателя" с цифровой подписью, которую получают в банке. Второй вариант — при личном визите в отдел ведения реестра избирателей с заявлением.

Накануне на выборах в Харькове появился еще один кандидат. Партия "Европейская солидарность" отозвала голос из отбора единого кандидата и выдвинула своего — Александра Скорика.

Ранее "Телеграф" писал, что нашли двойника Кернеса, который заявил, что пойдет на выборы.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Форум YES в 2021 году проходит в Киеве 10-11 сентября
В Киеве проходит второй день форума YES: главное (онлайн)
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом