Выборы мэра Харькова - официально начата избирательная кампания

Избирательный процесс стартовал 11 сентября.

После смерти Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года в Харькове роль городского головы исполняет Игорь Терехов, секретарь горсовета. Он также будет выдвигаться на роль мэра. О своем намерении баллотироваться заявляли Михаил Добкин и Константин Немичев. Последнего выдвигали как почти единого кандидата от проукраинских сил. Теперь им нужно официально подать документы — стартовала избирательная кампания.

Об этом пишет сайт горсовета.

График подготовки к выборам таков:

11.09 — 16.09 харьковчане могут сменить адрес голосования

21.09 — 30.09 кандидаты подают документы в избирательную комиссию

8.10 оглашение списка кандидатов.

Отметим, что сменить место голосования — избирательный адрес можно через "кабинет избирателя" с цифровой подписью, которую получают в банке. Второй вариант — при личном визите в отдел ведения реестра избирателей с заявлением.

Накануне на выборах в Харькове появился еще один кандидат. Партия "Европейская солидарность" отозвала голос из отбора единого кандидата и выдвинула своего — Александра Скорика.

Ранее "Телеграф" писал, что нашли двойника Кернеса, который заявил, что пойдет на выборы.