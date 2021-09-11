Выборы мэра Харькова - официально начата избирательная кампания
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Избирательный процесс стартовал 11 сентября.
После смерти Геннадия Кернеса 16 декабря 2020 года в Харькове роль городского головы исполняет Игорь Терехов, секретарь горсовета. Он также будет выдвигаться на роль мэра. О своем намерении баллотироваться заявляли Михаил Добкин и Константин Немичев. Последнего выдвигали как почти единого кандидата от проукраинских сил. Теперь им нужно официально подать документы — стартовала избирательная кампания.
Об этом пишет сайт горсовета.
График подготовки к выборам таков:
11.09 — 16.09 харьковчане могут сменить адрес голосования
21.09 — 30.09 кандидаты подают документы в избирательную комиссию
8.10 оглашение списка кандидатов.
Отметим, что сменить место голосования — избирательный адрес можно через "кабинет избирателя" с цифровой подписью, которую получают в банке. Второй вариант — при личном визите в отдел ведения реестра избирателей с заявлением.
Накануне на выборах в Харькове появился еще один кандидат. Партия "Европейская солидарность" отозвала голос из отбора единого кандидата и выдвинула своего — Александра Скорика.
Ранее "Телеграф" писал, что нашли двойника Кернеса, который заявил, что пойдет на выборы.
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