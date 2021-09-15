В Харькове мальчика привалило воротами на школьном стадионе: ребенок в тяжелом состоянии (фото)

Мальчика нашли на школьном стадионе без сознания

В Харькове 6-летний мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию после того, как на него упали металлические ворота на школьном стадионе. Ребенка нашли без сознания и сразу вызвали медиков.

Об этом вечером во вторник, 14 сентября, сообщила полиция региона.

Трагический инцидент произошел на стадионе школы, которая находится на улице Академика Павлова. В полицию обратились медики, которые забирали оттуда ребенка. Правоохранителям сообщили, что мальчика обнаружили без сознания, а рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Судя по опубликованному правоохранителями фото, футбольные ворота достаточно массивные. На кадре — они уже подняты, однако сдвинутые в сторону. Кроме того, на месте остался розовый скейт и след от какой-то жидкости. Вполне вероятно, что ею отмывали следы крови из покрытия.

Место, где обнаружили мальчика

Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Состояние здоровья мальчика оценивают как тяжелое.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УКУ. Причастным грозит от 2 до 5 лет тюремного заключения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Киевскую область всколыхнуло резонансное похищение малолетнего мальчика — ребенка из рук матери похитил его же отец. Он вместе с четырьмя сообщниками затолкал ребенка в арендованный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.