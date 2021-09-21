Невозможно дышать от вони: харьковские пенсионеры устроили свалки и кошачий приют в квартирах (видео)

Медицина знает 5 степеней синдрома — крайний связан с разрушениями дома.

Синдром Плюшкина, или по-научному синдром Диогена — известное расстройство психики, которое характеризуется изоляцией, склонностью к накоплению мусора и пренебрежению к себе. Такие случаи не раз описывались в мировой литературе и кинематографе. Но они характерны и для Украины — стариков, которые собирают к себе в дом мусор можно найти в практически каждом городе. Именно пенсионеры больше всего подвержены такому психическому недугу, его также называют синдромом старческого убожества.

В Украине законным образом решить такую проблему с соседями практически невозможно, один из немногих вариантов — уговорить на уборку. Именно так в Харькове поступил врач Андрей Ломанов.

В доме на улице Академика Павлова 313 ему удалось добиться разрешения от хозяйки и ее дочки на уборку квартиры. Волонтеры, а к врачу присоединились еще четыре человека, вынесли несколько сотен мусорных пакетов, заполнив четыре бака во дворе. Этого хватило, только чтобы освободить вход в квартиру.

Стены в квартире в ужасном состоянии. Ломанов пишет, что комната, кухня, ванная и туалет завалены мусором практически до потолка. Бабушка передвигается практически под потолком ползая по мусору. Ест, спит и ходит в туалет она там же.

До и после уборки

Дочь обещает забрать к себе пенсионерку, но в расхламлении квартиры нужна помощь — мусор воняет и мешает жить соседям.

Спустя менее чем сутки, о подобном "Плюшкине" сообщили в том же районе Харькова. Дедушка на улице Гвардейцев Широнинцев в квартиру собирает не только мусор, но и животных с улицы. При этом они живут в неудовлетворительных условиях. На видео, опубликованном в доказательство, видно, что животные перелазят через горы мусора. Соседи также жалуются на вонь. Отметим, что патологическое накопление животных — один из видов синдрома.

У обоих стариков — комнаты забиты хламом практически под потолок. Чаще всего, люди с таким расстройством от помощи отказываются. В комментариях к видео и фото люди делятся своими историями борьбы с такими соседями — обращениями в Жилкомсервис, вызовом правоохранителей и другими.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве соседи подают в суд на женщину из-за тонких перекрытий и слышимости в квартире.