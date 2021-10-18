Подарок Медведчуку? Как Офис президента отдает Харьков в руки деятелей из ОПЗЖ

Отсутствие вразумительной политики Офиса президента в Харькове и Харьковской области привело к тому, что крупнейший после Киева город Украины практически потерян для президента и "Слуги народа" и отдан в руки ОПЗЖ.

Харьков всегда был стратегически важным регионом, а сегодня значение для Украины второго по населению мегаполиса страны невозможно переоценить. Харьков – центр промышленности, в первую очередь оборонной, город с огромным людским и инфраструктурным потенциалом, расположен с одной стороны, всего в 25 км от российской границы, а с другой – Харьковщина непосредственно соседствует с охваченной войной Донецкой и Луганской областями. И над этим, без преувеличения важнейшим регионом страны, центральная власть уже практически потеряла контроль, ведь путем интриг и кулуарных договоренностей сегодня Харьков практически полностью контролируется местной группировкой ОПЗЖ во главе с "десантированным в город" политическим деятелем Андреем Спасским.

Еще совсем недавно затевать на территории Харькова что-либо, что не имело поддержки мэра Геннадия Кернеса было абсолютно бессмысленно. Авторитет Кернеса в городе был непререкаем, поэтому противостоять ему было бесполезно, с Кернесом можно было только договариваться. Однако в конце прошло года многолетний харьковский городской голова скончался, что в корне изменило ситуацию в мегаполисе.

Досрочные выборы были назначены Верховной Радой на 31 октября 2021 года и сегодня избирательная гонка в самом разгаре. Главные претенденты на кресло мэра известны давно. Это нынешний и.о. мэра и секретарь горсовета Игорь Терехов и бывший мэр Харькова Михаил Добкин. Все внимание общественности приковано именно к этим двум кандидатам, однако главное в нынешних выборах мэра Харькова остается за кадром и харьковчане, выбирая будущего мэра, даже не догадываются, что судьбу их города решают у них за спиной и не совсем те, за кого они собираются голосовать.

Кто бы из лидеров избирательной гонки в итоге не стал мэром, реальная власть в городе уже практически полностью захвачена группой депутатов харьковского городского совета от партии ОПЗЖ, возглавляемой Андреем Спасским — человеком, который предпочитает не слишком светиться на публике, и занимает достаточно скромную должность заместителя главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете.

Спасский, хоть и старается по большей части держаться в тени и действовать подковерными методами, за свою политическую карьеру, большая часть которой прошла далеко не в Харькове, а в Киевской области, успел вляпаться в достаточно громкие политические скандалы. Занимая во времена Януковича должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации, Спасский оказался фигурантом скандала вокруг дерибана земель Беличанского леса, кроме того, Спасского прямо обвиняли в фальсификации выборов на парламентских выборах на округе №94 в пользу кандидата от Партии регионов.

Впрочем, работа на "регионалов" ничуть не помешала Спасскому через некоторое время оказаться в стане их главных идеологических противников — в "Народном фронте" Яценюка-Турчинова, чей областной избирательный штаб он возглавлял на выборах 2014 года.

Однако, на местных выборах 2020 года Спасский уже был в ОПЗЖ и высшее руководство этой политической силы отправило его в Харьков, где он сумел воспользоваться ситуацией, чтобы подмять под себя и своих партийных боссов практически всю власть в городе.

После смерти Геннадия Кернеса секретарем харьковского горсовета и временным мэром стал Игорь Терехов, на которого всегда большое влияние имел Арсен Аваков. Однако в июле Аваков был отправлен в отставку и потерял большую часть своего влияния, чем и воспользовался Спасский, которому удалось взять Терехова уже под свой практически единоличный контроль.

Дело в том, что Спасский контролирует, пусть и относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, которая стала его "золотой акцией". Без голосов этой группы большинство в горсовете работать не может и с этих позиций группировка ОПЗЖ начала ползучую узурпацию власти. В частности, заполучила под контроль важные и крайне привлекательные с точки зрения «коррупционной ренты» коммунальные предприятия города, а также ряд органов исполнительной власти Харькова.

Однако это далеко не предел аппетитов Спасского и его киевских кураторов, по имеющейся информации, он заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города займут люди из группы ОПЗЖ. И после выборов мэра Спасский, руководимый своим киевскими боссами, собирается управлять и новым мэром, и всем городским хозяйством, и всем городом вообще.

Сегодня эти договоренности уже активно реализуются и.о. мэра Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ. Впрочем, группе ОПЗЖ не важно, кто именно выиграет мэрские выборы, официально поддержав кандидатуру Добкина и уже располагая серьезным влиянием в органах власти Харькова, Спасский и его киевские покровители готовятся занять ключевые места в городе при любом новом мэре.

Однако главный вопрос во всей этой истории — зачем Офис президента идет на такие политические сделки, которые практически нивелирует влияние центральной власти в Харькове и отдают стратегически важнейший регион прямым политическим конкурентам.

Уже не важно, идет ли на это Офис президента из-за отсутствия своего альтернативного сценария и других вариантов по Харькову или потому что, это экономически обоснованный шаг бизнесменов из окружения президента Украины. Ведь результат у такой политики Банковой будет только один — постепенный и полный слив Харькова под полное управление и влияние ОПЗЖ с последующим обустройством в стратегическом приграничном регионе "восточного электорального ядра" для ОПЗЖ. Можно не сомневаться, что именно с опорой на это "электоральное ядро" ОПЗЖ и будет готовиться к выборам президента и парламента, неважно очередным или внеочередным. Нетрудно догадаться, что места для президента и его партии при таких раскладах в Харькове и области к следующим выборам уже не останется.

Такая позиция центральной власти по отношению к важнейшему региону страны выглядит, как минимум, очень странной. С одной стороны, СНБО вводит санкции, а правоохранители выдвигают подозрения с перспективой ареста главному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а с другой – прямым представителям этого самого Медведчука буквально дарят приграничный Харьков. Не обращать внимание на подобные странности уже нельзя, но Офису президента, наверное, виднее. Может быть, они что-то знают, и имеют какой-то план…

Как бы там ни было, сегодня ситуация видится так, будто Офис президента и партия "Слуга народа" не проводят никакой политики в Харьковском регионе, что и привело к отсутствию вразумительной и самостоятельной позиции центральной власти в Харькове. Как следствие Офис президента никак не координирует действия власти в этом регионе, у "Слуги народа" нет собственного кандидата на пост мэра Харькова, что приводит к отсутствию для центральной власти каких бы то ни было перспектив в Харькове.