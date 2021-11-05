Светит меньший срок? Генпрокурор рассказала о наказании для 16-летнего мажора после ДТП в Харькове

16-летнему Коле светит не максимальное наказание из-за того, что он еще подросток

После резонансного ДТП с участием 16-летнего "мажора" Коли Харьковского в первой столице, где погиб 58-летний водитель Игорь Носов, для подозреваемого сначала анонсировали до 8 лет тюрьмы. А после — добавили к возможному наказанию еще два года за прошлую непогашенную судимость после стрельбы в супермаркете. Впрочем, теперь в силу возраста подростка наказание могут смягчить.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в программе "Право на власть".

По словам Венедиктовой, Коле Харьковскому может грозить до 7 лет тюрьмы из-за того, что он несовершеннолетний.

Не исключено, что к ответственности привлекут и его родителей, которые, по данным прокуратуры, позволяли подростку управлять кроссовером.

Авария в Харькове случилась 26 октября. На проспекте Гагарина на "красный" лихо промчалась "Инфинити", протаранив "Шевроле" со стороны водительского сидения, где сидел 58-летний Игорь Носов. Мужчина скончался на месте. Трое пассажиров кроссовера оказались в реанимации, в то время, как сам Харьковский практически не пострадал.

Напомним, адвокат стороны потерпевших Игорь Черняк рассказывал "Телеграфу", что будут требовать максимальную санкцию наказания для обвиняемого. По словам юриста, у следствия есть все доказательства, что за рулем "Инфинити" находился 16-летний Николай Харьковский.